Комитет гражданского контроля обратился к властям с просьбой перевести под домашний арест Даниэля Ажиева, который содержится в одиночной камере в СИЗО-1. Члены комитета утверждают, что Ажиев подвергается пыткам и угрозам со стороны других обвиняемых.

«Мы обращаемся ко всем ветвям власти с просьбой обратить внимание на то, что в СИЗО-1 намеренно создали опасность и угрозу жизни человеку. Мы просим вас помочь спасти жизнь Даниэля Ажиева и перевести его под домашний арест», — говорится в обращении Комитета.

Члены комитета возмущены тем, что Первомайский райсуд продлил его сроки задержания под стражей.

«Общественность шокирована жестокостью и несоразмерностью наказания Ажиеву, которому судья Первомайского райсуда продлил срок задержания еще на 2 месяца, несмотря на заявления о пытках и избиениях в камере», — говорится в обращении Комитета.

ГСИН утверждает, что заявления об истязаниях не соответствуют действительности, а сам госорган «не имеет никакой выгоды с пыток».

«Ажиев в одиночной камере под круглосуточным наблюдением. Рядом никого нет. Заявления о пытках не соответствует действительности. Тем более, в СИЗО видеонаблюдение. Его адвокаты должны делать упор на суд, чтобы судья изменил меру пресечения», — сказали в ГСИН.

Тему о плохих условиях содержания Ажиева в заключении поднимали уже несколько раз — ГСИН каждый раз отрицала, что у него есть повреждения и он подвергается пыткам. Адвокаты Ажиева настаивают на том, что его избивают сокамерники и он готов на суицид, а Наццентр против пыток подтвердил, что ему угрожали.

«Даниэль Ажиев сильно напуган и подавлен. Он заявил, что в случае перевода в общую камеру совершит суицид. Ему систематически поступают угрозы от спецконтингента. Заявление Ажиева передано в спецпрокуратуру», — заявили в Наццентре.

В чем обвиняют Ажиева

В конце марта бизнесмен Даниэль Ажиев сообщил, что выделил 7 млн сомов для помощи людям. Тогда многие пользователи раскритиковали бизнесмена, назвав его деньги «грязными». Ажиев записал в ответ видео, где заявил, что продолжает заниматься порнобизнесом и организацией вебкам-студий.

«Вы, кыргызский народ, конченные долбоебы, все шесть миллионов! Чтобы помочь человеку, я что, обязательно должен по халалу работать? […] Вы неудачники, вы работаете за 15 тысяч сомов в месяц и пишете такие умные комментарии. Если вы умные, почему вы не шестизначные», — сказал Ажиев.

Спустя два дня МВД сообщил о его задержании по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды посредством сети интернет».

В ведомстве отмечали, что во время записи своего видеообращения Даниэль Ажиев находился под воздействием марихуаны.

Позже Первомайский райсуд вынес решение о нахождении Ажиева в СИЗО-1 до окончания следствия.

Но в обществе задержание Ажиева связывают с высказываниями в адрес депутата горкенеша Темирлана Токобекова — сына депутата парламента Алиярбека Абжалиева. Депутат Абжалиев — сват президента Жээнбекова.

В своём видеообращении он обвинил Токобекова в том, что тот не возвращает ему крупную сумму денег и добавил, что был свидетелем того, как Токобеков подкупал избирателей на выборах в горкенеш.

«Я помню, как 30 пацанов давали по 1000 сомов, я помню как вы на 570-х [Лексусах] пачками-пачками по 1000 сомов раздавали. Я помню, я ходил рядом, я видел, по сколько вы раздавали каждому человеку, как и что покупали», — сказал он.

Кроме того, Ажиев упомянул аварию с участием Токобекова, в которой погибли четыре человека. Ажиев заявил, что авария случилась по вине Токобекова.