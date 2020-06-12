Аламединский рынок в Бишкеке закроют на дезинфекцию с 12 по 14 июня. Об этом на брифинге сообщил начальник Управления МЧС Бишкека Адилбек Чаргынов.

По словам Чаргынова, рынок закроют на дезинфекцию для предотвращения распространения коронавируса на территории столицы.

Для дезинфекции рынков МЧС будет применять спасательно-пожарные подразделения.

Ранее мэрия Бишкеке приняла решение закрыть на дезинфекцию Ошский и Орто-Сайский рынки. Тогда вице-мэр столицы Азизбек Алымкулов сообщил, что на этих рынках нашли очаги заражения коронавирусом.

Первый вице-премьер Кубатбек Боронов на одном из заседаний Республиканского штаба жаловался, что в Кыргызстане не соблюдают санитарные нормы — ни бизнес, ни граждане, которые посещают массовые мероприятия, а потом у них находят коронавирус.

После этого, несмотря на предупреждения и запреты Министерства здравоохранения на проведения массовых мероприятий, 11 июня множество высокопоставленных чиновников собрались в ресторане «Кайнар» в Бишкеке.

В ресторане можно было заметить нового лидера «Республики» Мирлана Жээнчороева и депутата Аалы Карашева.

Позже мэрия Бишкека выписала ресторану «Кайнар» штраф по статье «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа».