Омбудсмен Токон Мамытов заявил, что нужно привлечь к ответственности четырех судей из Бишкека, выносивших решение по делу о секуальном насилии в отношении 13-летней девочки. Он направил обращение в Дисциплинарную комиссию при Совете судей.

*Преступление произошло в 2016 году — мужчина силой завел девочку в туалет торгового центра, «изнасиловал пальцем» и угрожал расправой, если она об этом расскажет. Спустя два года о произошедшем узнала мать пострадавшей и обратилась с заявлением в милицию — там дело сначала не возбуждали, пока ситуацию не начали освещать СМИ.

Ранее о привлечении к ответственности просили и кыргызстанцы — они запустили петицию против судьи Первомайского района Айбека Эрнис уулу.

Омбудсмен обратил внимание на дело после того, как к нему обратилась мать пострадавшей девочки. Она попросила помочь привлечь к ответственности Айбека Эрнис уулу и еще трех судей Бишкекского горсуда — Замирбека Алгожоева, Керезбека Есекеева и Жамилю Сабитову.

Эрниса уулу по разным причинам уже трижды привлекали к дисциплинарной ответственности. Алгожоева — дважды, а Есекеева один раз.

Институт омбудсмена считает, что Эрнис уулу сделал грубые процессуальные нарушения, рассматривая дело об изнасиловании подростка.

«Несмотря на неоднократно заявленные отводы судье в этих ходатайствах было отказано, и судья избрал меру пресечения для подозреваемого в виде домашнего ареста, вместо содержания под стражей в СИЗО», — сообщил институт омбудсмена. Это дело рассматривали с марта 2018 года. Как пишет «Азаттык», суды двух инстанций оправдали подозреваемого.

Судей Бишкекского горсуда критикуют за то, что они не приняли во внимание выступление прокуроров, доказавших вину подозреваемого, показания пострадавшей девочки, заключения экспертиз и заключение эксперта-полиграфолога, зафиксировавшего ложь подозреваемого при ответах на вопросы.

Прокурор обжаловал решение суда — заседание пройдет в конце августа.

«По данному делу просили 10 лет лишения свободы, суд оправдал, прокуратура своевременно обжаловала. Следующее заседание состоится 30 августа в Верховном суде», — сказали «Клоопу» в Генпрокуратуре.

Ранее депутатка Айсулуу Мамашева, поднявшая эту тему в парламенте, говорила об оправдании подозреваемого.

«Имя судьи всем известно — Айбек Эрнис уулу. За ним стоят громкие скандалы. Он повлиял на судьбу девочки, которую изнасиловали в туалете “Бишкекпарка”. Несмотря на заключение экспертизы, судья оправдал 22-летнего молодого человека», — сказала депутатка.