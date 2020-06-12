Коронавирус выявили у примерно десяти солдат Национальный гвардии Кыргызстана. Солдаты из этого подразделения должны были принять участие в параде Победы в Москве. Он пройдет 24 июня и будет посвящен 75-летию победы в Великой отечественной войне.

Однако в Генеральном штабе вооруженных сил сообщили, что Кыргызстан все же примет участие параде. На него отправят другой отряд солдат.

«Солдат, у которых выявили коронавирус, уже отправили на лечение, а всех контактировавших с ними в обсервацию. Несмотря на это, Кыргызстан примет участие в параде Победы в Москве», — сообщили «Клоопу» в Генштабе Кыргызстана.

В интервью «Спутнику» в Генштабе сказали, что инфекцию обнаружили у солдат из подразделения обеспечения, а не у тех, которые готовились к параду Победы.

«Однако, чтобы полностью исключить риск заражения, мы приняли решение отправить в Москву не военнослужащих Нацгвардии, а резервный парадный расчет других подразделений», — рассказали в Генштабе.

В параде Победы Москве примет участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. В этом году парад не праздновали 9 мая из-за сложной ситуации с коронавирусом. В Кыргызстане парад по случаю Дня победы также не проводился из-за режима ЧП и коронавируса.

Но генеральный штаб вооруженных сил Кыргызстана устроил вечерний салют 9 мая на площади Победы. Был отменен и «Бессмертный полк» — его провели онлайн.

На 12 июня в Кыргызстане всего зарегистрировано 2 166 случаев заражения коронавирусом из них выписаны с выздоровлением 1 668, продолжают получать лечение 472 пациента. Умерли 26 человек.