За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у еще 37 человек. 19 из них в Бишкеке, 13 в Чуйской области, по два в Ошской и Баткенской областях и один в Оше.

Шестеро из новых зараженных — это медработники. Это четыре человека в Бишкеке и двое — в Чуйской области.

Из числа новых зараженных завозные — три случая, контактные — 20 случаев.

Выздоровели 38 человек — 13 выписали в Бишкеке, 10 в Оше, девять в Чуйской области, пять в Нарынской и один в Баткенской.

Всего в стране зафиксированы 2166 случаев заражения — из них выписаны 1668, продолжают получать лечение 472 (11 в тяжелом состоянии, в том числе один в реанимации), умерли 26.