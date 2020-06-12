Мэрия Бишкека призывает горожан оформлять маршрутные листы при выходе на улицу. Это поможет властям быстрее выявлять зараженных коронавирусом. Об этом на брифинге 12 июня сказала вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

По ее словам, в Бишкеке появились зараженные коронавирусом, которые заболели после посещения общественных мест.

«Фиксируйте свой маршрут, чтобы помнить все места, где бываете, так мы быстро сможем понять, где есть вирус», — сказала она.

Кузнецова также призвала граждан не заниматься самолечением при подозрении на коронавирус, а сразу обращаться по горячей линии 118.

Согласно информации вице-мэра, в центральной части Бишкека наибольшее число инфицированных граждан живут в 12 микрорайоне, микрорайоне Джал, микрорайоне Аламедин-1 и по улице Фучика.

Ранее на брифинге замглавы минздрава Нурболот Усенбаев, сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Бишкеке все еще остается напряженной, а в Бишкеке 610 случаев заражения из всех зарегистрированных.

На 12 июня в Кыргызстане зафиксировано 2 166 случаев заражения коронавирусом. На лечение в стационарах находятся 472 пациента. Выздоровели за все время 1 668 пациентов. Умерло 26 человек.