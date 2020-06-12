Министерство здравоохранения Кыргызстана не может разрешить ресторанам в Бишкеке проводить массовые мероприятия из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге 12 июня сообщил замглавы минздрава Нурболот Усенбаев.

По словам Усенбаева, в ведомство часто обращаются предприниматели, которые просят дать такое разрешение, но этот вопрос будет рассматриваться только после улучшения ситуации с коронавирусом в Бишкеке.

«Очень много предпринимателей обращаются по вопросу разрешения на работу, обращаются с просьбой разрешить какие-то массовые мероприятия, это и поминки, и другие торжества. Учитывая, что в Бишкеке 610 случаев из всех зарегистрированных. Эпидемситуация в Бишкеке напряженная, поэтому в обращениях нам приходится отказывать», — сказал на брифинге Усенбаев.

Ранее, 11 июня множество высокопоставленных чиновников собрались в ресторане «Кайнар» в Бишкеке.

На мероприятии можно было заметить нового лидера «Республики» Мирлана Жээнчороева и депутата Аалы Карашева. Сообщалось, что они пришли на поминки.

Администратору «Кайнара» выписали штраф по статье 293 Кодекса о нарушениях «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа». Его оштрафовали как физическое лицо — на три тысячи сомов на каждый день с мероприятиями (всего два дня), тогда как юрлицо должно было бы заплатить 13 000 сомов.

При этом у выписавшего штраф сотрудника мэрии в ресторане отобрали телефон и не давали выполнять работу. А журналиста, который сообщил о мероприятии, пресследовал и душил мужчина. В видеотрансляции журналист назвал его «охранником Бабанова» — бывшего премьера и экс-лидера партии «Республика», которую теперь возглавляет Жээнчороев.

Еще до этих поминок на несоблюдение санитарных норм жаловался вице-премьер Кубатбек Боронов — говорил, что люди продолжают ходить на тои и похороны и заражаются там коронавирусом. Боронов заявил, что меры могут ужесточить, если люди продолжат нарушать нормы. Несмотря на это, нормы нарушают его коллеги по правительству и депутаты парламента, посещая похороны и поминки.

На 12 июня в Кыргызстане всего зарегистрировано 2 166 случаев заражения коронавирусом из них выписаны с выздоровлением 1 668, продолжают получать лечение 472 пациента. Умерли 26 человек.