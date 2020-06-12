Аппарат президента ответил на обращение представителей НКО, обратившихся к властям из-за законопроекта депутата Бактыбека Райымкулова. Нардеп предложил поправки в закон об НКО, которые бюрократизируют и усложнят работу некоммерческих организаций за счет дополнительной отчетности.

В своем ответе аппарат президента привел множество статей международных и национальных законов, которые закрепляют право на свободу объединений.

При этом, в ответе аппарата говорится, что, согласно закону, парламент должен провести общественные слушания законопроекта, хотя на момент получения письма гражданским обществом обсуждение поправок уже прошло. Туда из-за пандемии коронаивируса пригласили только 60 человек, хотя представители НКО просили эти слушания перенести.

«В случае принятия парламентом вышеуказанного законопроекта ваше обращение будет принято во внимание», — написал аппарат президента в своем ответе.

Ответа от аппарата президента НКО ждали с начала марта — и даже он их воодушевил. Согласно дате ответа, он был подготовлен в начале апреля — но НКО получили его только в июне, потому что из-за карантина офис был закрыт.

«Аппарат президента в отличие от некоторых депутатов парламента признает права человека и обязанность государства перед своими гражданами, перед мировым сообществом соблюдать взятые на себя обязательства!» — написала в фейсбуке правозащитница Эркина Убышева, одна из подписавшихся под обращением к президенту.

Что за обращение?

Еще в марте 2020 года гражданское общество обратилось к президенту, а также к премьеру, омбудсмену, парламенту и гражданам. Обращение касалось инициированного депутатом Райымкуловым законопроекта об НКО, который частично был скопирован с аналогичного российского закона, используемого для давления на правозащитников и неугодных общественных деятелей.

В обращении они отметили, что НКО уже сдают отчеты о своих расходах в налоговую, Соцфонд и органы статистики, но их хотят вынудить сдавать еще один отчет о поступлении и трате средств — его ежегодно должны будут публиковать до 1 апреля на сайте минюста.

«Недопустимо требовать от объединений (НКО) предоставления большего количества отчетов и информации, чем это требуется от других юридических лиц (например, от коммерческих предприятий); следует обеспечивать равенство между различными сферами деятельности», — процитировали они пункт 225 Руководящих принципов по свободе объединений, разработанных ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссией.

Также НКО указали на недостоверную информацию в справке-обосновании законопроекта.

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