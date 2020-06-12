Президент Сооронбай Жээнбеков 12 июня поздравил с Днем России президента Владимира Путина и народ этой страны.

«В Кыргызстане дорожат общим историческим наследием и высоко ценят Ваш личный вклад в развитие многовековых уз дружбы между Кыргызстаном и Россией, реализацию крупных совместных экономических проектов, а также поддержку в интеграционных процессах на евразийском пространстве», – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Кыргызстана также заявил, что при Путине Россия достигла впечатляющих успехов и сегодня ее развитие и международный авторитет неразрывно связаны с его именем.

По его словам, он убежден, что кыргызско-российские отношения будут динамично и плодотворно развиваться во всех сферах двустороннего сотрудничества «во благо процветания обоих государств».

Жээнбеков пожелал Путину крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в государственной деятельности, а всему народу России — мира и благополучия.