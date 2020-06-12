12 июня в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина связал руки своей жене, повесил на ее плечи шины и начал бить по лицу, обливая водой.

Автор видео — скорее всего младшая сестра мужчины — пытается остановить его словами «аке (старший брат — редакция), хватит!» Несмотря на это, мужчина спрашивает, снимает ли она и требует, чтобы потом она не удаляла видео. Также он говорит: «Снимай, это должно послужить уроком […] потом вспомнит».

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев сообщил, что случай произошел в селе Бек-Абад Сузакского района 8 июня. На кадрах видео 51-летний мужчина и его 47-летняя жена. Подозреваемый был задержан 11 июня и водворен в ИВС.

«Муж бил свою жену. Мы получили заявление от женщины, сейчас дело расследует Сузакский РОВД», — сказал Жээнтаев.

Изначально факт был зарегистрирован по статье Кодекса о проступках «Насилие в семье». Однако после рассмотрения материалов дела было принято решение переквалифицировать его в статью Уголовного кодекса «Истязание». Ведется досудебное производство.

Согласно недавно вступившим в силу изменениям в закон, подозреваемого в домашнем насилии можно водворить в ИВС на двое суток, если он представляет угрозу жизни и здоровью членам семьи, находится в состоянии алкогольного опьянения и может продолжить совершать издевательства, угрозы и побои.

Семейное насилие

По информации Генеральной прокуратуры, за 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.

649 случаев из вышеперечисленных фактов были зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков. Из них четыре факта по было зарегистрировано по статье «Убийство», 451 по статье «Причинение тяжкого и менее тяжкого вреда здоровью» и шесть по статье «Насилие и действия сексуального характера». Остальные 5496 фактов были зарегистрированы по статьям, которые содержатся Кодексом о проступках.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана — 83 процента — хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон: