Адвокатка Евгения Крапивина сообщила «Клоопу», что Свердловский райсуд Бишкека признал задержание трех участниц мирного марта 8 марта законным.

«Действия милиции признали законными и постановление УВД района о наложение на нас штрафа в 3 тысячи сомов. Мы будем обжаловать это решение в Бишкекском горсуде. Сами милиционеры принесли видеосъемку, где видно, что общественный порядок нарушаем не мы, а люди в черных масках», — сказала Крапивина.

По ее словам, суд вынес решение только по обращению трех девушек, которые обжаловали ранее наложенный на них штраф в три тысячи сомов. Их оштрафовали за неповиновение сотрудникам милиции.

Жалобы еще двух девушек будут рассматриваться 15 и 16 июня.

Сорванный мирный марш 8 марта

8 марта 2020 года в Бишкеке мужчины в масках напали на ежегодный марш за права женщин. Они атаковали участниц и участников, разорвали транспаранты и плакаты. Затем милиция задержала пострадавших от нападения, а не тех, кто атаковал.

Милиция задержала около 70 человек. После двух часов пребывания в Свердловском РОВД, большую часть участников марша выпустили без предъявления обвинений.

Организаторки марша — 7 человек — провели в РОВД больше времени. Некоторых из них их оштрафовали за «неповиновение» сотрудникам милиции.

После милиция сообщила, что также были задержаны и оштрафованы пять провокаторов, хотя на участников митинга напали более 30 человек.