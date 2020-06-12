Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов недоволен повсеместным нарушением санитарных правил. Он сказал, что теперь за нарушения кафе, рестораны и такси будут закрывать, хотя раньше штрафовали.

Такую реакцию могли вызвать проведенные 11 июня в бишкекском ресторане «Кайнар» поминки, на которых присутствовали депутаты парламента.

«Недавний случай проведения семейного мероприятия в ресторане с большим количеством людей из ряда вон выходящий. Мэрии Бишкека необходимо принять меры, чтобы более не допускать подобных случаев. Контроль за соблюдением санитарных правил в общественном транспорте и точках общественного питания должен быть усилен», — сказал Боронов, который в отсутствии Мухаммедкалыя Абылгазиева выполняет и работу премьера.

Боронов уже неоднократно поднимал тему поминок и похорон, на которые, несмотря на запрет массовых собраний, собираются люди — он говорил, что после таких мероприятий у гостей находят коронавирус.

Банкет в ресторане «Кайнар»

По информации журналистов, в 11 июня «Кайнаре» проводили поминки по сестре бывшего премьера Омурбека Бабанова. На мероприятии были замечены его бывшие коллеги — депутаты Мирлан Жээнчороев и Аалы Карашев. После Карашев признал, что посещал поминки, и не мог на них не пойти.

Администратора ресторана оштрафовали за два дня банкета — по три тысячи сомов за каждый день. Если бы штрафовали ресторан как юрлицо, штраф за одно нарушение достигал бы 13 000 сомов. Сотруднику мэрии, который пришел с проверкой, мешали и забрали его телефон. А журналиста, который снимал трансляцию, преследовал и душил мужчина. Журналист назвал его «охранником Бабанова». Позже нападавшего задержала милиция.

Сегодня Минздрав также прокомментировал эти поминки — так же как и Боронов, не упоминая названия ресторана и связанных с мероприятием политиков. Минздрав сообщил, что не разрешал проведение массовых мероприятий, хотя к ним обращались по этому поводу.

В минздраве заявили, что массовые мероприятия в Бишкек проводить нельзя, так как эпидемиологическая ситуация в городе очень напряженная.

В Бишкеке зафиксировано 610 случаев заражения COVID-19. Всего в стране зафиксированы 2166 случаев заражения — из них выписаны 1668, продолжают получать лечение 472 (11 в тяжелом состоянии, в том числе один в реанимации), умерли 26.