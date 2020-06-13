Республиканский штаб и посольство Кыргызстана в России сообщили о том, что кыргызстанцы вернулись из Москвы в Ош. Правда они сообщают о немного разных цифрах.

Посольство говорит, что вылетели 358 пассажиров. В том числе 63 ребенка до двух лет с матерями, 229 беременных женщин, три пожилые женщины и четыре человека, которые приобрели авиабилеты за личный счет в «бизнес-классе» стоимостью в 5,5 раз дороже, чем билеты «эконом-класса».

Республиканский штаб утверждает, что прилетели 355 человек.

По информации посольства, вернуться из России в Кыргызстан желают более 6 000 человек — дипломаты решают вопрос об их возвращении.

«С 20 марта 2020 года по сегодняшний день, из России в Кыргызстан было осуществлено 46 авиарейсов и организовано возвращение наших граждан на 20 автобусах транзитом через Казахстан. В целом, на Родину вернулось 9 372 наших соотечественника», — также сообщили в посольстве.