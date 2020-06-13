На трассе Бишкек-Чалдовар в Панфиловском районе Чуйской области микроавтобус с пассажирами врезался в дерево — на месте скончался один человек. Известно, что еще один умер в больнице.

Кроме них пострадали еще четыре человека, в том числе водитель.

Авария произошла 12 июня около 18 часов. УОБДД Чуйской области сообщила, что, вероятнее всего, водитель не справился с управлением, после чего выехал сначала на встречную полосу, а после на обочину, где и врезался в дерево.

Еще одна авария с участием маршрутки произошла уже 13 июня в Бишкеке. Машина столкнулась с такси и перевернулась, но о пострадавших информации нет.