Экс-депутат Болот Шер был госпитализирован в ночь на 12 июня в Нацгоспиталь из-за инсульта. Сейчас он находится в коме. Ранее у политика уже было два инсульта.

*Болот Шер — 61-летний кыргызский политик, экс-депутат, глава МВД во Временном правительстве, бывший спикер парламента.

Информацию о здоровье брата подтвердил депутат Садык Шер-Нияз.

«Болот Шер перенес инсульт прошлой ночью. Сейчас его состояние считается умеренным. Команда врачей во главе с Миталипом Мамытовичем следит за его состоянием», — сказал режиссер журналистам «Спутника». Лечением политика очевидно занимается Миталип Мамытов — известный кыргызский и советский нейрохирург.

Информацию о состоянии Болота Шера также подтвердил депутат Максат Сабиров.

«Вчера я навещал коллегу, к нему не пускают. По некоторым данным, когда все случилось, Болот Шер находился дома», — сказал он 24.kg. А журналистам «Кактуса» информацию подтвердил экс-премьер Темир Сариев.