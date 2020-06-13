Фото: ГУВД

В ГУВД Бишкека сообщили о задержании четырех мужчин, которые состоят на учете как активные члены ОПГ Камчы Кольбаева.

Их задержали по подозрению в незаконном обороте оружия и вымогательстве. За несколько дней до этого в милицию с заявлением обратился человек, рассказавший, что один этих мужчин вымогал у него деньги, угрожая расправой. Этот факт зарегистрировали в едином реестре по статье «Вымогательство».

После оперативных мероприятий ГУВД вышла на след двух членов ОПГ Кольбаева, известных как «Цапля» и «Рина», вместе с ними был задержан еще один подозреваемый.

Параллельно ГУВД занималось делом о незаконном обороте оружия и по нему также задержала одного из членов ОПГ Кольбаева. У этого мужчины нашли оружие.

Кто такой Кольбаев?

Фото: Мирлан Токталиев

Камчы Кольбаева называют «коронованным вором в законе». Кримавторитета в конце 2017 года внесли в «черный список» Минфина США.

В США Кольбаева называют частью «Братского круга», международной преступной группировки, в которую входят лидеры и члены нескольких евразийских ОПГ, также он внесен в список самых крупных наркобаронов мира.

В 2013 году в Кыргызстане его приговорили к трем годам лишения свободы — при этом обвинение требовало 14 лет. Уже через год Кольбаева отпустили на свободу, а Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, «которая приведет к нарушению финансовых механизмов» Кольбаева.

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группировки — по информации ведомства в 2018 году в нее входило 424 человека.