«Эпидемиологическая ситуация в стране, особенно в крупных городах остается напряженной», — так считает замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Он попросил кыргызстанцев внимательнее относиться к санитарным правилам, так как риск заражения сохраняется.

«Каждый из нас должен выполнять установленные требования. Опасность реально существует — практически каждый день регистрируются новые случаи заражения. Мы должны прилагать усилия для предотвращения этого», — сказал замминистра.

Он обратился к людям пожилого возраста, напомнив что они в наибольшей опасности.

«Нам надо оградить старшее поколение от этой инфекции. Давайте примем меры самоизоляции. Не надо посещать места массового скопления людей. Очень много людей обращаются в больницы. По возможности, находитесь дома», — он попросил детей и внуков помочь пожилым кыргызстанцам соблюдать самоизоляцию.

Тех, кто все же выходит, просят носить маски (не не одну целый месяц) и использовать антисептики.

«Если выходите на улицу, помните о социальном дистанцировании, носите маски, используйте антисептики. Есть реальный риск заразиться вирусом на рынках, в торговых центрах, в общественном транспорте. Уважаемые граждане, не пренебрегайте правилами в условиях эпидемиологического неблагополучия», — сказал Усенбаев.

На 13 мая общее число заражений по стране — 2207 случаев, из них выздоровели 1722, получают лечение 457, умерли 27.