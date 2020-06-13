Арт: Татьяна Зеленская

Художница Татьяна Зеленская, известная своими артами на актуальные темы — от нападения на участниц марша за права женщин до смога и коррупции в лице экс-зампреда таможни Раима Матраимова — посвятила иллюстрацию истязанию жительницы Сузака.

Зеленская опубликовала рисунок 12 июня, когда стало известно о задержании жителя Сузака, который истязал свою супругу — он избивал ее, повесив ей на плечи шины и обливая водой. Все это снимали на видео — как говорил мужчина, «для урока».

То, что было на видео, выглядело как пытка. Изначально факт избиения женщины зарегистрировали по статье «Насилие в семье», но после решили переквалифицировать его в статью Уголовного кодекса «Истязание».

Видео, где женщину мучают, вызвало резонанс в обществе и снова вытолкнуло на поверхность тему о домашнем насилии, на которую стали меньше обращать внимание из-за пандемии коронавируса. Это притом, что во время карантина насилие только увеличилось.

Собственно, 2020 год для многих начался именно с насилия и убийства женщин их мужьями. Только за январь МВД сообщила о нескольких случаях избиений до смерти, а также намеренных поджогах женщин.

Спустя три месяца МВД заявило, что количество фактов домашнего насилия за первый квартал 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Семь женщин, страдавших от насилия в семье, были убиты.

По информации Генеральной прокуратуры, за 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.