Это фото было сделано на пятничной молитве 12 июня. Судя по интерьеру — это центральная мечеть на Жибек-Жолу на северо-востоке Бишкека.

В этот день муфтий Максат Токтомушев обратился к верующим с просьбой соблюдать санитарные нормы.

«Мы должны быть дисциплинированными. Все постепенно встанет на свои места. Поэтому давайте поможем друг-другу, призовем к терпению», — сказал Токтомушев.

Пришедшие на молитву сидят друг от друга на дистанции, тем более, что площадь мечети это позволяет — это самая большая мечеть в Центральной Азии.

Посмотрите на мечеть, оставаясь в самоизоляции: