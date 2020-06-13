Проект режиссера Эрика Абдыкалыкова, посвященный 140-летию города Бишкек стартовал еще в 2018 году — в первом сезоне рассказывали о старосте Пишпека, истории курантов, художнике Гапаре Айтивеве и многом другом.

В 2020 году вышел долгожданный второй сезон проекта. Эту серию ведет дизайнер Кадыр Батырканов. Вместе с Абдыкалыковым он рассказывает о первом автомобиле в Бишкеке и показывает «Ягуар» классика литературы Чынгыза Айтматова.

Также вы узнаете о встрече Айтматова с латиноамериканским романистом, нобелевским лауреатом Габриэлем Гарсиа Маркесом, дружбе кыргызского политика Юсупа Абдрахманова с поэтом Владимиром Маяковским и массовых репрессиях в 1930-х годах, из-за которых были убиты кыргызские деятели, ученые и писатели.

Посмотрите первый сезон проекта: