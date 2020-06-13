Минздрав сообщил о 41 новом зараженном COVID-19.

«На сегодняшний день зарегистрировано 41 новый подтвержденный случай с COVID-19. Из них девять случаев выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа, 14 случаев у контактных лиц, находившихся под медицинским наблюдением. У остальных 18 случаев источник инфекции не установлен», — сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

18 случаев обнаружили в Бишкеке, по шесть в Чуйской области и Оше, по три в Нарынской и Джалал-Абадской, по два в Ошской и Иссык-Кульской, один случай — в Баткенской области.

Среди новых зараженных есть и медработники — это четыре специалиста. По два в Нарынской и Чуйской областях.

При этом 18 медиков выписали — они входят в число 54 человек, выписанных за сутки.

27 человек выписали в Бишкеке, 20 — в Нарынской области, по три в Чуйской области и в Оше, еще одного — в Ошской области.

Общее число заражений по стране — 2207 случаев, из них выздоровели 1722, получают лечение 457, умерли 27.