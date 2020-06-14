Депутат Исхак Пирматов в феврале 2020 года разработал законопроект об ужесточении наказания для домашних насильников. Но за эти месяцы его так и не рассмотрели, а правительство только в июне дало заключение по законопроекту — оно отрицательное, кабмин считает, что поправки противоречат законам.

Пирматов разработал законопроект после ряда резонансных случаев насилия над женщинами — январь начался с новостей об избиении женщин до смерти мужьями или намеренных попытках убийства.

После вызвавшего реакцию правительства и парламента видео с истязанием женщины в Сузаке Пирматов записал видео о том, что грозит мужу-насильнику сейчас и почему поправки в законы стоило бы принять. Он надеется, что его законопроект все-таки рассмотрят 16 июня.

Об истязателе из Сузака

В своем обращении Пирматов рассказал, какое наказание ждет истязателя из Сузака.

«Первоначально органы внутренних дел зарегистрировали этот факт по статье 75 кодекса о проступках, максимальное наказание — штраф от 30 000 сомов (…) После резонанса они переквалифицировали ее в 144 статью Уголовного кодекса — максимальное наказание по которой срок до 2,5 лет», — говорит Пирматов. Такое наказание предусматривает первая часть статьи, а вторая — наказание до пяти лет.

Но и тут маловероятно, что мужчина, избивавший свою супругу, получит такой срок.

«Самое печальное не в этом. По действующей редакции УК заключение под стражу на время срока следствия возможно лишь если максимальное наказание — срок свыше пяти лет. Это означает, что завтра негодяя выпустят под подписку о невыезде», — сказал Пирматов.

На самом деле Сузакский районный суд постановил арестовать мужчину на 15 суток. А милиция ведет дело. Известно, что мужчина не раз истязал и избивал свою супругу.

«Заключение под стражу при максимальном сроке до пяти лет возможно только в четырех случаях. Если нет места жительства, если невозможно установить личность, если до этого неоднократно нарушали меру пресечения и если человек ранее скрывался от суда», — объясняет Пирматов.

Он уточнил, что если человек ранее не был судим, то арестовать его невозможно — в данном случае нам известно, что мужчину все-таки арестовали почти до июля.

«Как практика показывает, завтра все родственники сбегутся и уговорят несчастную написать встречное заявление», — опасается Пирматов и говорит, что если бы его законопроект вступил в силу, примирение сторон было бы исключено.

О насилии в Кыргызстане

Пирматов напомнил, что случай в Сузаке — далеко не единственный факт насилия, и что год начался именно с таких новостей.

«4 января наша гражданка была до смерти забита своим мужем в Нарыне, в Баткене аналогичный недочеловек до смерти забил жену и облил кипятком в целях сокрытия преступления, в Ошской области в начале февраля недочеловек совершил наезд и бросил свою супругу, не оказав никакой помощи. В Караколе поджег свою жену, избив ее», — перечислил он попавшие в СМИ случаи насилия.

Пирматов рассказал и о официальной статистике по пострадавшим от домашнего насилия. Он сказал, что «идет нездоровая тенденция роста» семейного насилия.

«В 2018 году данная цифра достигла 7,2 тысячи. За последние 5-6 лет факты семейного насилия увеличились в три раза, и зачастую в отношении жен», — говорит депутат.

Пирматов сказал, что именно эти жестокие убийства и нападения на женщин сподвигли его и его коллег инициировать поправки, благодаря которым наказание для домашних насильников будет строже, а дела не будут закрываться из-за «примирения сторон».

Поправки, которые так и не рассмотрели

«Понятно, что никакими ужесточения в корне не решить проблему. Проблема гораздо глубже — в воспитании, в безграмотности, многих экономических вещах. Но все что мы могли — это внести конкретные изменения в законодательство», — говорит Пирматов.

По его словам, разработанный в феврале законопроект «очень объемный» — в марте его внесли на общественное обсуждение, а после поправки остались «незаслуженно без внимания».

Парламент действительно так и не рассмотрел поправки, хотя тему о насилии в отношении женщин поднимали на заседаниях не раз. Зато депутаты нашли время на рассмотрение законопроектов, которые ужесточат в Кыргызстане цензуру и давление на НКО. В отличие от этих законов, инициатива Пирматова не нуждается в дополнительном финансировании.

«Самое печальное, что правительство с большим запозданием дало свое заключение (…) К моему неудивлению пришло отрицательное заключение. Мои скромные юридические познания позволили понять, что заключение вообще никакое. Я уже подготовил контраргументы», — рассказывает Пирматов. 15 июня он разошлет эти контраргументы в комитет по правопорядку. Там председательствует депутатка Наталья Никитенко — она не раз поднимала тему о насилии в семье в парламенте и обратила внимание на случай в Сузаке.

По словам Пирматова, его законопроект не требовал финансирования и в заключении правительства не нуждался, его сразу могли рассмотреть комитеты при парламенте.

Пирматов сказал, что из-за загруженности комитеты не могли рассмотреть его законопроект, но он надеется, что поправки все-таки рассмотрят после резонанса, вызванного случаем в Сузаке. Он надеется, что парламент успеет рассмотреть законопроект до выхода на каникулы.