Видео с пытками в отношении женщины в селе Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области появилось в интернете 12 июня и вызвало резонанс в обществе. На нем мужчина около 50 лет избивал супругу — к ее шее он привязал шины, набитые камнями. Он бил ее, а потом обливал водой.

Женщина получила сотрясение головного мозга — муж избил ее, потому что она была у сестры. Узнав об избиении женщины, к ней приехал сын и принял ее сторону, а близкие рассказали, что это не первый случай избиения женщины супругом.

Мужчина говорил на видео, что его снимают, чтобы сделать «урок». После он отправил видео сестре своей жены.

«Он специально все заснял на видео и отправил мне, мол, пусть будет уроком для остальных. Оказывается, он и до этого бил ее» , — рассказала сестра.

Сначала милиция хотела зафиксировать дело по статье «Насилие в семье», но изучив факты переквалифицировало его в статье «Истязание».

А 13 июня Сузакский районный суд принял решение арестовать мужчину на 15 суток.

Под контроль

Правительство сообщило, что «факт домашнего насилия в Джалал-Абадской области взят под контроль».

Его рассмотрят 15 июня на заседании Национального совета по делам женщин и гендерному развитию при правительстве. Но пока непонятно, к чему приведет это рассмотрение.

А вот депутатка Наталья Никитенко направила в правоохранительные органы запрос с требованием провести расследование этого факта насилия.

«Наш комитет по правопорядку и я, как женщина, как депутат, потребую тщательного и беспристрастного расследования этого случая, как и всех остальных», — сказала она. Никитенко говорит, что нужно добиться не только возмездия, но и обеспечить психологическую и медицинскую помощь пострадавшей.

Ранее депутат Исхак Пирматов предлагал ужесточить наказание по отношению к домашним насильникам и запретить прекращение дел о домашнем насилии из-за примирения сторон. Но 5 июня вице-премьер Кубатбек Боронов, исполнявший обязанности премьера во время отпуска Мухаммедкалыя Абылгазиева, подписал заключение правительства о том, что поправки противоречат законодательству.