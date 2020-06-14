Что произошло?

«Кактус» сообщил о том, что 13 июня участковые милиционеры провели собрание и приняли решение не выходить на работу 15 июня, так как им не выплатили обещанные надбавки за работу во время пандемии. Издание ссылалось на собственный источник в органах.

«Известно, что на место приезжал начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев, который в жесткой форме потребовал прекратить собрание и велел всем разойтись. При этом он пообещал решить вопрос дополнительных выплат всем милиционерам», — сообщило издание.

Ту же информацию сообщил и 24.kg — тоже ссылаясь на свой источник.

Удивленное ГУВД

ГУВД отрицает, что участковые объявили бойкот. Ведомство говорит, что на новость об этом «отреагировали с удивлением».

Управление настаивает, что 13 июня проводили инструктаж среди милиционеров, а начальник ГУВД Джумагазиев попросил сотрудников соблюдать санитарные правила.

«В части вопроса выплаты компенсаций сотрудникам милиции, данный вопрос на контроле МВД и все необходимые документы направлены в Минфин для решения вопроса по существу», — сообщили в ГУВД.

В МВД «Клоопу» сказали, что «в скором времени вопрос выплат решится».

А где выплаты?

Сотрудники милиции должны были получить выплаты в трёхкратном размере за работу в условиях чрезвычайного положения. Но не получили — и этим была возмущена депутатка Наталья Никитенко.

«Мы не должны обманывать сотрудников правоохранительных органов, а именно это на мой взгляд и происходит. Есть на сегодня нормативно-правовые акты, где точно указано, что при несении службы в условиях ЧП есть необходимость выплат в трехкратном размере», — заявила она.

В правительстве ответили что для выплаты компенсаций милиционерам, правительству нужно подготовить специальное распоряжение об установлении факта работы в этих режимах. Никитенко считает, что правительство обязывает милиционеров «доказать» свою работу в условиях режима ЧП, чтобы получить выплаты — и что такое отношение к милиции недопустимо.