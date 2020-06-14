Ограбление произошло 12 июня около 13 часов в «Керемет банке» (бывший Росинбанк) на пересечении улиц Боконбаева и Манаса.

Сначала — кадры из общего зала, после — видео из кабинета кассирши.

В милицию об ограблении сообщили в 13:20.

«Двое неизвестных мужчин в масках и с пистолетом неустановленной модели напали на охранника, у которого, кроме резиновой палки, ничего не было. Они совершили ограбление, завладев денежными средствами из кабины кассы. Работница банка успела нажать тревожную кнопку, и через 13 минут приехала группа быстрого реагирования частного охранного агентства», — сообщили в ГУВД.

Грабители забрали 700 тысяч сомов. Начато дело по статье «Разбой».

На видео с кассиршей видно, как она, не зная о грабителях, заходит в свой кабинет и собирается закрыть дверь на ключ. Но не успевает — дверь резко открывает грабитель и угрожает ей оружием. Его пытается остановить охранник, но безуспешно.

После грабители затолкали сотрудников банка в одну из комнат — при этом кассиршу и охранника несколько раз ударили и толкнули. Грабители забрали деньги и выходя закрыли филиал банка на ключ.