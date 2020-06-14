Рейс с кыргызстанцами приземлился в Бишкеке 14 июня. Из Москвы прилетели 437 человек.

«На рейс были отобраны главным образом женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей до 2-х лет, а также граждане имеющие тяжелые заболевания и уважительные причины для возвращения, связанные со смертью близких родственников», — сообщает республиканский штаб.

Прилетевшие отправятся в обсервацию, а после получения отрицательного теста на коронавирус — под домашний карантин.

Ранее кыргызское посольство в России сообщило, что в очереди на возвращение находятся более 6000 человек и дипломаты работают над организацией рейсов для Кыргызстана.