В Кыргызстане пройдет уже второй онлайн-митинг. Тема нового митинга — домашнее насилие, пройдет он 14 июня в 21 час на странице @tajadymm в инстаграме.

«За 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659 ‼️

За первый квартал 2020 года количество фактов домашнего насилия выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Семь женщин, страдавших от насилия в семье, были убиты‼️ 12 июня в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина связал руки своей жене, повесил на ее плечи шины и начал бить по лицу, обливая водой. Данный факт избиения женщины вызвал резонанс в обществе и глубоко потряс нас.

Мы решили сделать 14 июня в 21:00 лайв-эфир на нашей странице на тему насилия в отношении женщин Кыргызстана и обсудить эту тему с вами. Как бороться с жестокостью в семье? Почему виновных сложно наказать? Как предотвратить насилие в семье? Подключайтесь сегодня вечером!» — сообщает «Тажадым».

Тажадым на кыргызском значит устал — и под этим хэштегом кыргызстанцы рассказывают о проблемах, от которых устали.

На первом онлайн-митинге «Тажадым» журналист Эркин Рыскулбеков беседовал с представителем движения «Чон Казат» и депутатом Жанаром Акаевым, также в митинге участвовали депутат Дастан Бекешев, кыргызские активисты и просто неравнодушные граждане. Тогда поднимали такие темы, как работа госорганов, коррупция, проблемы границ, бедность, образование, законы и то, почему кыргызстанцы вынуждены уезжать в другие страны.