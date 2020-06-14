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Издание «Турмуш» сообщило, что десятки животноводов собрались в долине Кара-Кужур в Нарынской области из-за распределения пастбищ. На место собрания местных жителей прислали милицию для обеспечения порядка. В ГУВД Нарынской области подтвердили эту информацию.

«50-60 человек собрались, чтобы протестовать против животноводов Кочкорского района. Местные власти и милиция находятся на месте, ситуация стабильная», — сообщили нам в ГУВД.

Это не первый спор из-за пастбищ в этом районе — 5 июня дорогу на пастбище Кум-Бель перекрыли, а 11 июня тему подняли в парламенте.

Из-за чего спор?

В Нарынской области есть пастбища, который относят к Жерге-Тальскому айыл окмоту. Эти земли до 2020 года взяли в аренду животноводы Кочкорского района — а после аренду продлили еще на 10 лет. Этим недовольны животноводы Жерге-Тала, вот что сказал один из местных жителей в интервью «Азаттыку».

«Наше джайлоо было передано селу Ак-Кыя Кочкорского района еще во времена союза. Вместо него нашему селу передали их зимовье, произошел обмен. О переданном зимовье нам ничего неизвестно. Пускай отдадут зимовье, а мы передадим им джайлоо», — сказал он.

Так как 5 июня животноводов Кочкора не пустили на пастбище Кум-Бель, они решили, что могут выпасать скот в долине Кара-Кужур — только вот эти земли в ближайшие 10 лет должны использоваться животноводами из Мин-Булака.

В интервью «Турмушу» житель Мин-Булака рассказал, что долина, в которую пригнали скот животноводы Кочкора — это не пастбище, а зимовка его односельчан, они недовольны.

Кто виноват?

Депутаты обеспокоились распределением пастбищ. Бывший спикер парламента Чыныбай Турсунбеков считает, что в неправильном распределении пастбищ виновато правительство.

«Правительство, ни с кем не посоветовавшись, продлило постановление о длительном использовании пастбищ. В итоге жители двух районов находятся в конфронтации. Разве у правительства нет возможности решать такие вопросы совместно с местными жителями?» — спросил он.

Такое постановление действительно было принято в ноябре 2019 года — согласно ему, аренда пастбищ автоматически продлевалась с 2020 по 2030 год.