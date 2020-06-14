Республиканский штаб сообщил о 78 новых зараженных COVID-19. 50 из них — в Бишкеке, 13 в Чуйской области. по пять в Джалал-Абадской и Таласской областях, три в Нарынской и два в Иссык-Кульской.

В четырех случаях коронавирус «завозной» — то есть обнаружили его у вернувшихся в Кыргызстан граждан. В 39 случаях коронавирус нашли у контактных лиц — это люди, которые контактировали с зараженными, и были помещены из-за этого в обсервацию или под домашний карантин. Но в 35 случаях зараженные не смогли объяснить, как заразились и от кого. Источник заражения этих людей все еще устанавливают.

Среди новых зараженных есть также девять медиков.

Выписано по выздоровлению 69 человек. 36 из них в Бишкеке, 15 в Нарынской области, девять в Чуйской, четыре в Оше, три в Баткенской области и два в Ошской. В том числе выздоровели два медработника.

Всего в Кыргызстане 2286 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 1791, умерли 27, продолжают получать лечение 468 человек.