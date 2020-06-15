Сегодня исполняется 10 лет со дня ареста Азимжана Аскарова, который на момент задержания возглавлял независимую правозащитную организацию «Воздух». Профессиональный художник и отец троих взрослых детей жил в небольшом городке Базар-Коргон на юге Джалал-Абадской области Кыргызстана со своей женой Хадичей и ныне покойной матерью.

Аскаров, этнический узбек, на протяжении более десяти лет отслеживал и документировал случаи пыток и злоупотреблений со стороны правоохранителей в своей родной общине. Во время межэтнических столкновений между кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана в июне 2010 года, в результате которых погибло около 470 человек, Аскаров задокументировал случаи насилия и грабежей в Базар-Коргоне. Его правозащитная деятельность, разоблачающая пытки и коррупцию, вызывала негативную реакцию со стороны властей.

В связи с обострением межэтнической напряженности на юге Кыргызстана, 13 июня этнические узбеки, проживающие в Базар-Коргоне, собрались на мосту за пределами города. Они готовились к нападению, которое, по их мнению, было неминуемым. К этому месту прибыли сотрудники милиции, якобы для того, чтобы убедить собравшихся разойтись. Во время столкновений был убит сотрудник милиции, кыргыз по национальности Мыктыбек Сулайманов.

Два дня спустя, 15 июня 2010 года, сотрудники милиции задержали Аскарова возле его офиса и доставили в местный участок милиции. Впоследствии ему и еще семи лицам были предъявлены обвинения в соучастии в убийстве, участии в беспорядках и разжигании межнациональной розни. В течение нескольких дней к Аскарову не пускали даже адвокатов. Лишь 22 июня его адвокату Нурбеку Токтакунову удалось сфотографировать синяки на спине Аскарова.

Во время расследования этого дела были допущены серьезные нарушения. Все это время Азимжан Аскаров и 14 свидетелей защиты утверждали, что на момент убийства милиционера правозащитник находился у себя дома.

Обвинение в основном опиралось на показания сотрудников милиции, которые не смогли представить какой-либо подробной или четкой информации о событиях на мосту. Кроме того, не было проведено расследование утверждений Аскарова и других обвиняемых о том, что они подвергались пыткам во время содержания под стражей в милиции.

В сентябре 2010 года Ноокенский районный суд признал Аскарова виновным по всем предъявленным ему обвинениям и приговорил его к пожизненному заключению. Его соответчиков приговорили к различным срокам тюремного заключения от четырех лет до пожизненного заключения.

Жертва судебной ошибки

По словам Сардара Багишбекова, главы фонда «Голос свободы» в Бишкеке, который присутствовал на судебных и апелляционных слушаниях, «позже, были описаны все процессуальные нарушения в деле Аскарова, но ни один из этих отчётов не смог передать атмосферу, с которой проходило “судилище” над нашим коллегой и другими пострадавшими. Я увидел крах судебной системы, всю ее беспринципность, предвзятость и зависимость от исполнительной власти».

Местные и международные правозащитники считают, что Аскаров стал жертвой преследования на основании своей профессиональной деятельности, а также на почве своей этнической принадлежности. Международная амнистия объявила его узником совести. Аскаров всегда заявлял о своей невиновности и неоднократно давал присягу на Коране, чтобы подтвердить это.

По мнению Толекан Исмаиловой, директора правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан» и давнего защитника Аскарова, «он пострадал за многолетнюю борьбу в качестве правозащитника, спасая людей от пыток, дискриминации и унижений. Во время межэтнического конфликта ему отомстили милиция, следователи и прокуроры».

Хотя большинство жертв июньских событий 2010 года принадлежали к этническим узбекам, эта группа подвергалась несоразмерным преследованиям по сравнению с этническими кыргызами. Правозащитники, проводившие анализ приговоров, которые были вынесены после межэтнического конфликта 2010 году, утверждают, что по статье «убийство», в качестве подсудимых и осужденных лиц проходили 96 человек. Только 10 человек — кыргызы, один уйгур и 85 человек — узбекски.

Десятки людей были осуждены в связи с их предполагаемой причастностью к конфликту. Судебные процессы не соответствовали международным стандартам справедливого судебного разбирательства. Азимжан Аскаров — наиболее заметная жертва этой судебной ошибки, однако за решеткой остаются многие другие лица.

При содействии адвоката Нурбека Токтакунова и Правовой инициативы открытого общества, Аскаров обратился с жалобой в Комитет ООН по правам человека. В марте 2016 года Комитет пришел к выводу, что Аскаров был произвольно задержан, подвергнут пыткам и лишен права на справедливое судебное разбирательство. Комитет призвал кыргызские власти немедленно освободить его из-под стражи и отменить обвинительный приговор.

После принятия этого решения Верховный суд Кыргызской Республики распорядился о проведении повторного судебного разбирательства. Однако его рассмотрение основывалось на результатах того же расследования с теми же нарушениями, что и ранее. После исчерпания всех возможностей обжалования, приговор Аскарова был оставлен в силе по всем пунктам обвинения, включая пожизненное заключение.

Аскаров и его адвокаты продолжают бороться за справедливость, однако пока безрезультатно. В 2019 году было проведено новое судебное разбирательство, после того как Аскаров попросил пересмотреть его приговор на основании нового Уголовного кодекса, вступившего в силу в январе 2019 года. Тем не менее, Верховный суд вновь подтвердил вердикт после пересмотра приговора.

Неудачей обернулась и еще одна попытка добиться справедливости. 12 июня 2020 года административный суд Бишкека прекратил производство по иску Аскарова против правительства Кыргызстана за невыполнение решения Комитета по правам человека ООН от 2016 года. Суд обосновал отказ тем, что дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Несмотря на то, что ранее судья приняла дело к рассмотрению и провела слушания 1 июня 2020 года.

«Азимжан Аскаров — жертва ошибки судебных органов, которые продемонстрировали свою неспособность оставаться независимыми от политического и общественного давления. Принимая последние судебные решения, Кыргызстан по-прежнему открыто игнорирует призыв Комитета ООН по правам человека относительно немедленного освобождения Аскарова. Если власти по-прежнему отказываются выполнять свои международные обязательства, они должны, по крайней мере, продемонстрировать свою гуманность, освободив больного правозащитника по гуманитарным соображениям. Это еще более актуально во время пандемии COVID-19, который опасен для старшего поколения», — говорит Бриджит Дюфур, директор Международного партнерства по правам человека (МППЧ).

«Мой голос стал слышен еще отчетливее»

Последние десять лет Азимжан Аскаров сталкивается с нелегкой борьбой, переживая отчаяние перед лицом жестокости и несправедливости, но и находит в себе надежду и силы для того, чтобы идти вперед. В своих мемуарах «Я счастлив…», опубликованных в 2017 году, Аскаров пишет, что он совершил две попытки самоубийства и чуть не погиб во время голодовки.

Однако, он говорит, что теперь он обрел покой в религии и что его вера помогла ему оторваться от повседневной реальности и освободить свою душу. Его семья, постоянная поддержка со стороны местного гражданского общества и международная солидарность также имеют для него большое значение. На протяжении многих лет тысячи людей со всего мира пишут ему, выражая свою поддержку. И, находясь в тюрьме, он продолжает свою миссию в качестве правозащитника.

В письме от 12 июня 2020 Азимжан Аскаров пишет: «Те, которые незаконно меня осудили, думали, этим смогут заставить меня замолчать. Несмотря на то, что я нахожусь в заточении, мой голос стал слышен еще отчетливее, когда я привлек внимание на несправедливость, от которой пострадали этнические узбеки в Кыргызстане, и на безнаказанность, которая царит после июньских событий 2010 года».

По словам адвоката Валерьяна Вахитова из «Бир Дуйно — Кыргызстан», который в течение восьми лет работал над этим делом, Аскаров очень мужественно переносит свое заключение.

«Каждый раз, когда я навещаю его, я потом долгое время остаюсь под впечатлением от его мужества достойно переносить тяготы одиночества, и лишения суровой тюремной жизни. Я вижу в нем настоящего правозащитника, который никогда не теряет желания бороться за справедливость», — говорит он.

Когда в ноябре 2018 года Бриджит Дюфур, представитель МППЧ, посетила Аскарова в тюрьме, она была поражена его душевной силой, интеллектом, остроумием и юмором.

«Во время визита Аскаров сидел в холодной комнате за железными решетками, физически хрупкий, но с яркими глазами. Он говорил о своем унижении от того, что ему приходится принимать нашу делегацию в таких тяжелых условиях, говоря, он предпочел бы предложить нам чай и печенье в своем кабинете, “цивилизованным образом”. Он поделился своим глубоким разочарованием по поводу несправедливости, от которой он страдал, прежде чем извиниться за “нытье”. Но для нас его гнев был совершенно законным, и все, что я смогла сделать — это протянуть ему руки через решетку и сказать, как сильно мы понимаем его чувство несправедливости!»

На протяжении этих лет дело Аскарова получило широкую поддержку. В его поддерждку выступали Верховный комиссар ООН по правам человека, органы ООН и специальные докладчики. Европейский Союз и другие иностранные правительства неоднократно призывали к его освобождению в соответствии с решением Комитета ООН по правам человека. Местные и международные группы по правам человека выступали с многочисленными заявлениями, брифингами и пресс-релизами.

Тем не менее, кыргызские власти остались глухи к этим призывам и продолжали крепко зажимать ключ от тюремной камеры Аскарова. Еще в 2017 году Алмазбек Атамбаев будучи на тот момент президентом страны заявил в Брюсселе, что власти не освободят Аскарова.

«Я читал решение Комитета ООН, там написано не освободить Аскарова, а восстановить права, которые были нарушены. […] Нет такого решения, что надо освободить и все, есть решение Комитета ООН, что были допущены нарушения: считается, что его пытали в тюрьме, что проводилось необъективное расследование, необъективное заседание суда под давлением, поэтому суд заново рассмотрит это дело», — заявлял годом ранее Атамбаев на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Бишкеке.

Нынешний же президент пока никак не высказывался по делу правозащитника.

Адвокаты и правозащитники считают, что приговоры в отношении Аскарова были такими из-за сильной зависимости судебной власти Кыргызстана от исполнительной власти. По мнению адвоката Валерьяна Вахитова, «несмотря на громкие заверения властей и пафосные высказывания президентов как предыдущих, так и настоящего о реформе судебной системы в части достижения их независимости, это остается пустой декларацией».

Дело Аскарова, по мнению правозащитников, стало крайне политизированным. Общественная дискуссия и оскорбительные комментарии в социальных сетях по поводу узбекского правозащитника, лишенного свободы, ясно демонстрирует, что межэтническая напряженность, которая вспыхнула в июне 2010 года, еще не ослабла. В тоже время длительное заключение Аскарова лишь только укрепит эту напряженность.

По словам Валентины Гриценко, представителя неправительственной организации «Справедливость», на юге Кыргызстана, «националистами его имя воспринимается в виде “красной тряпки для быка” и его освобождение могло быть воспринято, как признак слабости действующей власти».

Согласно официальной версии событий, ответственность за разжигание столкновений в 2010 году лежит на этнических узбеках, несмотря на то, что со стороны властей так и не было проведено беспристрастного расследования событий. По мнению Толекан Исмаиловой, «виновники июньских событий 2010 еще не предстали перед судами. Справедливость еще не наступила в Кыргызстане».

Для многих узбеков дело Аскарова также стало символом. Аскаров — сторонником многочисленных этнических узбеков, которые также оказались втянутыми в политизированную реакцию на этнические столкновения и продолжают отбывать сроки тюремного заключения, вынесенные в результате несправедливых судебных разбирательств.

«Власти не провели эффективное расследование преступлений, за которые Аскаров был осужден, так как их результаты могли бы оспорить официальную позицию», — заявил Сардорбек Абдухалилов, представитель организации «Справедливость».

По мнению правозащитного сообщества, для того чтобы Кыргызстан мог залечить раны и положить конец этническим столкновениям, власти должны найти в себе мужество, отложить в сторону политику и сосредоточиться на том, что действительно произошло в июне 2010 года. До сих пор все призывы местных и международных организаций о проведении независимого расследования блокируются.

Местные и международные правозащитники будут и впредь призывать к освобождению Азимжана Аскарова и справедливому рассмотрению всех дел лиц, которые были заключены под стражу в результате несправедливых судебных разбирательств после межэтнического конфликта в июне 2010 года.