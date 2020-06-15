Экс-муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов в своём интервью радио «Марал» затронул тему семейного насилия. В частности он коснулся инцидента 8 июня в Сузакском районе, и заявил, что есть еще много скрытых случаев издевательств мужей над своими женами.

«Такие случаи встречаются везде, и каждый день. Есть случаи, когда это уносит жизни людей. […] Это не избиение одного человека — это избиение всех нас. Вот поэтому общество должно быть “живым”. Игнорировать ссору мужа и жены, считая это их семейными проблемами — это глупо», – сказал он.

Так же он сказал, что, если в семье есть разногласия и нет возможности жить одной семьей, то лучше всего развестись и жить без насилия.

«Говорят, что он избил ее, потому что она опоздала. Если нет возможности жить вместе, то лучше это прекратить. Если есть место изменам и невозможно простить, то не надо бить. Издеваться над человеком нехорошо», — заявил экс-муфтий.

Чубак ажы добавил, что необходимо обращать внимание на подобные случаи и только тогда насилие можно будет остановить.

12 июня в соцсетях распространилось видео, где мужчина бьет свою жену по лицу, связав ей руки и повесив на ее плечи два колеса с камнями. Также он вылил на нее несколько ведер с водой.

Позднее УВД Джалал-Абадской области сообщило, что случай произошел 8 июня в селе Бек-Абад Сузакского района. 51-летнего подозреваемого водворили в СИЗО на 15 суток. Милиция начала досудебное производство по статье «Истязание». Пострадавшая забрала заявление из милиции, но правоохранители продолжают расследование.