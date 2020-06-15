Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам 15 июня одобрил во втором чтении поправки в закон об НКО.

Депутат Дастан Бекешев сообщил, что никто кроме него не высказал возражений по поправкам на заседании комитета.

Законопроект о раскрытии доходов, имущества и расходов некомерческих организаций прошел второе чтение в комитете по Соцполитике. Кроме меня, никто не возражал. — Дастан Бекешев (@bekeshev) June 15, 2020

«Этот закон приведет к отрицательным экономическим последствиям, многие НПО будут закрыты, не будет международных проектов, вы к этому ведете», — заметил Дастан Бекешев.

Инициатор законопроекта Бакытбек Райымкулов заявил, что только считанные НПО выступают против предлагаемых изменений.

Инициируемые поправки депутата Бактыбека Райымкулова, предполагают, что НКО, финансируемые из других стран, должны раскрыть, какое имущество у них есть, на что они расходуют деньги, огласить состав своих сотрудников и даже их заработную плату.

Сейчас все НКО Кыргызстана итак должны передавать информацию об имуществе, доходах, расходах и зарплате сотрудников в Налоговую службу и Соцфонд.

Но нардеп Райымкулов хочет, чтобы все эти данные также были опубликованы и хранились на специально созданном новом госпортале.

Он считает, что так можно повысить прозрачность и открытость неправительственных организаций. При этом, правительство заявило, что на создание портала уйдет много средств и ресурсов, поэтому в ближайшее время это сделать будет невозможно.

Представители неправительственного сектора и международные организации уже неоднократно высказывали свое опасения и несогласие с поправками.