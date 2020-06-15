Сотрудники ГУВД Бишкека 15 июня разогнали пикетирующих перед Белым домом. Люди вышли на одиночные пикеты, выступая против насилия в отношении женщин и девочек и задержания правозащитника Камиля Рузиева.

Участники и участницы акции рассказали журналистам «Клоопа», что милиционеры подошли к ним сразу после начала пикетов и начали отбирать у них плакаты.

«Было около 10:55, когда к нам начали подходить милиционеры. Нас было около десяти человек. Мы даже не контактировали друг с другом, а просто поздоровались и находились на дистанции примерно в два метра. Затем на нас напали милиционеры, у каждого из нас порвали плакаты, сгруппировали нас и говорили, что мы не сохраняем дистанцию», — рассказала участница пикета.

Видео участниц пикетов

Организаторки акции утверждают, что все было в рамках закона.

«По Конституции мы имеем право выходить и говорить о нашем мнении. Это не было собрание, так как у нас была дистанция между нами в два метра. Мы вышли, чтобы права людей не нарушались, чтобы были реформы, чтобы остановить милицейский произвол», — заявила участница пикета.

Милиционеры аргументировали разгон мирных демонстрантов сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

«По закону во время карантина нельзя устраивать никакие пикеты, забастовки. Мы объясняем это и на других митингах, и они расходятся. Если мы сейчас их не уведем отсюда, то придут другие люди, начнется шум. И кто тогда будет виноватым? Опять силовые структуры за то, что не защитили их», — сказал замначальника ГУВД Бишкека Эрлан Атантаев.

Про тематику самих пикетов Атантаев сказал, что «сам против насилия в семье, но этим уже занимаются соответствующие органы».

«Повесить на жену шину — это глупый, зверский поступок. Мы все осуждаем его. По этому делу ведется следствие. Но несмотря на это, они [пикетчики] выходят и будоражат всех. Мы призываем всех к согласию», — сказал замначальника ГУВД Бишкека.

Причины акции

Организаторы акции посвятили ее четырем недавним событиям в стране.

Свердловский районный суд признал законным задержание трех участниц мирного марша 8 марта. Суд также признал законным штраф за неповиновение сотрудникам милиции в три тысячи сомов для каждой из девушек.

В этот же день, 12 июня в интернете распространилось видео, где было запечатлено, что мужчина в Сузакском районе привязал автомобильные шины к жене, бил ее и поливал водой из ведра. Сузакский районный суд задержал его 13 июня на 15 суток по статье «Истязание».

8 июня мать 13-летней девочки, которую изнасиловали в туалете торгового центра, обратилась в дисциплинарную комиссию при Совете судей с жалобой на судью Первомайского районного суда Эрнис уулу Айбека, а также судей Бишкекского городского суда Алгожоева, Есекеева, Сабитовой. Она утверждает, что они нарушили процессуальные нормы при оправдании подозреваемого. Омбудсмен Токон Мамытов присоединился к ее прошению.

ГКНБ задержал 29 мая правозащитника Камиля Рузиева, часто выступавшего против пыток в силовых органах по обвинению в подделке документов и мошенничестве. На суде 31 мая, несмотря на многие нарушения, приняли решение о домашнем аресте правозащитника на два месяца.