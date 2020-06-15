Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге 15 июня заявил, что власти могут повторно ввести жесткие ограничительные меры в стране. По его словам, это связано с увеличением числа заражённых COVID-19.

«Зарегистрированы групповые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Наблюдаются тесные контакты людей на работе, на улице и в общественном транспорте. Соответственно, инфекция разносится среди населения. […] В случае обострения ситуации не исключается повторное введение жестких ограничительных мер», — сказал Усенбаев.

По его словам, граждане пренебрегают санитарными нормами, которые требует соблюдать минздрав. Из-за этого с каждым днём увеличивается число контактных случаев заражения.

«Из числа новых выявленных случаев заражения — 64 являются контактными. Особенно много контактных случаев мы выявляем в Бишкеке. […]. Очень многие не соблюдают наши условия думая, что это их не коснётся. От каждого из нас требуется соблюдение гигиены. Давайте вместе бороться с этой инфекцией», — сказал Усенбаев.

Замминистра призвал граждан быть осторожными передвигаясь по городу в общественном транспорте, потому что именно там есть высокий риск заразиться COVID-19.

«Эпидемиологическое расследование показало, что зараженные пользовались общественным транспортом. Там не соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила, люди ходят без масок, не используют антисептики и не придерживаются дистанции. Маршрутки автобусы и троллейбусы забиты», — заявил Усенбаев.

Замминистра добавил, что в Кыргызстане сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Он призвал людей в возрасте особенно внимательно относиться к коронавирусу.

На 15 июня 2020 года по республике зарегистрировано уже 2372 новых случая заражения СOVID-19.

С выздоровлением выписались 1813 пациентов. Всего за время пандемии умерли 27 человек.