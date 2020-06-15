Пресс-служба МВД сообщила 15 июня, что в ближайшее время всем сотрудникам правоохранительных и силовых органов будет выплачена компенсация за работу в условиях чрезвычайного положения. В сообщении ведомства говорится, что все необходимые документы направлены в минфин.

Согласно положению правительства, во время чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах оклады по воинским должностям и воинским званиям должны выплачиваться в тройном размере.

МВД сообщили, что ранее коменданты утвердили табель учета рабочего времени личного состава органов внутренних дел и военнослужащих, задействованных во время режима чрезвычайного положения.

«В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования с соответствующими госорганами. В ближайшее время всем сотрудникам, которые выполняли задачи в условиях чрезвычайного положения, будет произведена выплата», — сообщила пресс-служба ведомства.

Участковые и бойкот

Ранее несколько СМИ сообщили, что участковые милиционеры приняли решение не выходить на работу 15 июня, так как им не выплатили обещанные надбавки за работу во время пандемии. Издание ссылалось на собственный источник в органах.

«Известно, что на место приезжал начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев, который в жесткой форме потребовал прекратить собрание и велел всем разойтись. При этом он пообещал решить вопрос дополнительных выплат всем милиционерам», — сообщило издание.

ГУВД Бишкека опровергло, что участковые объявили бойкот. Ведомство настаивает, что 13 июня среди милиционеров проводили инструктаж, а начальник ГУВД Джумагазиев попросил сотрудников соблюдать санитарные правила.

«В части вопроса выплаты компенсаций сотрудникам милиции, он на контроле МВД и все необходимые документы направлены в минфин для решения вопроса по существу», — сообщили в ГУВД.

Парламент и доплаты милиционеров

Вопрос о доплатах милиционерам не решается с начала мая, он неоднократно поднимался в парламенте. Депутатка Наталья Никитенко 10 июня в парламенте раскритиковала правительство за то, что правоохранителям до сих пор не выплатили надбавки. По ее словам, власти заставляют милиционеров доказывать, что они работали во время режима ЧП и это недопустимо.

«Что это за распоряжение об установлении факта работы в этих режимах? Неужели сотрудники МВД могут сами себя назначить дежурить на постах? Как они должны доказать, что работали во время ЧП? Они же были направлены на посты. Это дополнительное бюрократическое препятствие, что ты еще должен доказать свою работу во время ЧП», — возмутилась она.

На этом же заседании выяснилось, что 82 правоохранителя заразились коронавирусом.

До этого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в парламенте заявлял, что милиционеры сами отказываются от дополнительных выплат. Депутат Исхак Масалиев раскритиковал главу кабмина за это высказывание, заявив, что правительство не заботится о правоохранителях.