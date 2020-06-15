Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что в последние дни пандемия коронавируса не идёт на спад, а в некоторых регионах страны, наоборот, набирает обороты. Об этом он сказал 15 июня на встрече с первым вице-премьер-министром Кубатбеков Бороным.

По словам Жээнбекова, Бишкек постепенно превращается в очаг заболеваемости COVID-19, а из-за снятия режима ЧП ослаб контроль за соблюдением санитарных норм.

«Люди заражаются на базарах, в общественном транспорте и других общественных местах. Мы видим, что город Бишкек постепенно превращается в очаг заболеваемости в стране. Наблюдается скопление людей в общественных местах, есть и те, которые проводят семейные мероприятия в ресторанах с большим количеством людей. Это самое безответственное отношение к круглосуточному труду наших медиков», — сказал президент

Он добавил, что угроза распространения заболевания все еще сохраняется и призвал усилить дезинфекцию транспорта и общественных мест.

По словам Боронова, в последние дни в стране наблюдается резкое увеличение подтвержденных случаев заражения COVID-19, а наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

Он пояснил, что такие показатели связаны с тем, что в стране 90% отраслей экономики полноценно возобновили свою работу. Он также считает, что это последствия не соблюдения гражданами санитарных норм.

По этой причине Республиканский штаб рассматривает новый алгоритм по выявлению заболевших коронавирусом и их лечению.

Замглавы минздрава Нурболот Усенбаев на брифинге 15 июня заявил, что власти могут повторно ввести жесткие ограничительные меры в стране. По его словам, это связано с увеличением числа заражённых COVID-19 из-за несоблюдения гражданами санитарных норм.

На 15 июня 2020 года по республике зарегистрировано уже 2 372 новых случая заражения СOVID-19.

С выздоровлением выписались 1 813 пациентов. Всего за время пандемии умерли 27 человек.