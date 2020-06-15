В УВД Джалал-Абадской области сообщили «Клоопу», что женщина, пострадавшая от побоев своего мужа в Сузакском районе Джалал-Абадской области, 13 июня написала встречное заявление.

В заявлении пострадавшая попросила отпустить ее супруга, который ранее избил ее, связав и навесив автомобильные покрышки. Он также обливал женщину водой.

«Несмотря на встречное заявление, суд рассмотрел меру пресечения в отношении подозреваемого и заключил его под стражу на 15 суток. Сейчас ведется следствие», — сказал пресс-секретарь УВД Нурдин Жээнтаев.

12 июня в социальных сетях распространилось видео, где мужчина бьет свою жену. Сообщалось, что мужчина избил женщину за то, что она задержалась в доме своей сестры.

В результате побоев у пострадавшей выявили сотрясение мозга. По словам ее близких, это был не первый случай, когда ее муж поднял руку.

После инцидента милиция начала досудебное производство по статье «Истязание» Уголовного кодекса. Национальный совет по делам женщин и гендерному развитию 14 июня рассмотрел инцидент в Сузаке.

По итогам заседания полпредам и мэрам Бишкека и Оша, а также руководителям правоохранительных органов поручили обеспечить соблюдение законодательства, направленных на защиту женщин и детей от всех видов насилия.

А руководству Сузакского района поручили принять меры по улучшению координации.

Реакция на инцидент

Видео с истязаниями женщины в Сузаке получило широкий общественный резонанс. В кабмине 13 июня сообщили, что «факт домашнего насилия в Джалал-Абадской области взят под контроль».

Затем 14 июня активисты провели онлайн-митинг на тему домашнего насилия на странице @tajadymm в инстаграме.

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Депутатка Наталья Никитенко также отреагировала на произошедшее и направила в правоохранительные органы запрос с требованием провести расследование факта насилия.

«Наш комитет по правопорядку и я, как женщина, как депутат, потребую тщательного и беспристрастного расследования этого случая, как и всех остальных», — сказала она.

Никитенко заявила, что нужно добиться не только возмездия, но и обеспечить психологическую и медицинскую помощь пострадавшей женщине.

Чтобы обратить внимание властей на частые случаи семейного насилия в стране, активисты 15 июня вышли на одиночные пикеты.

После начала пикета, собравшихся разогнала милиция. Участники и участницы акции рассказали журналистам «Клоопа», что милиционеры подошли к ним сразу после начала пикетов и начали отбирать у них плакаты.

Милиционеры аргументировали разгон мирных демонстрантов сложной эпидемиологической ситуацией в стране.