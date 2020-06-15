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МЧС сообщает, что пожар был полностью ликвидирован в 19:51 вечера 15 июня.

Это то, что осталось после пожара.

Пользователи телеграм-канала Seychas_KG сообщили, что милиция задержала владельца СУШИ ВОК.

По данным МЧС, во время пожара 15 июня в тандырной и аптеке на пересечении улиц Сухэ Батора и Юнусалиева погиб человек. Пожар был локализован в 16:45 при участии шести пожарных расчетов. Причина возгорания пока неизвестна.

Пресс-служба МЧС сообщает, что личность, год рождения и пол погибшего уточняются. Сейчас идут работы по полному тушению возгорания.

Очевидцы сообщали, что горела не только тандырная, но и кафе, аптека, точка фастфуда и магазин.

Видео пожара

Ночью 12 июня взорвалась еще одна точка быстрого питания на пересечении улиц Интергельпо и Кенсуйской. Как пишет Kaktus.Media, взрывная волна разнесла детали киоска по соседнему двору.

Один пожарный расчет потушил за полчаса уже сгоревшую дотла точку быстрого питания. Заключение экспертов МЧС будет готово через несколько дней.



В ноябре 2019 года в центре столицы взорвался газовый баллон в кафе быстрого питания «Антошка». Во время пожара погибла сотрудница кафе, 15 человек получили ожоги разной степени, семь из них были детьми.

Через неделю после этого госэкотехинспекция начала проверять заведения быстрого питания на соблюдение техники безопасности.