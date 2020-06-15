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Первомайский районный суд сообщил, что в Бишкеке был задержан учредитель компании «Ала-ТВ» Артур Халдаров.

Решением следственного судьи Первомайского райсуда он водворен в СИЗО-1 до 12 июля в рамках уголовного дела о незаконной продаже радиочастот. Ему вручено уведомление о подозрении по статье «Коррупция».

Продажа радиочастот

22 мая Генпрокуратура сообщила, что два сотрудника ГКНБ и два сотрудника Государственного агентства связи (ГАС) задержаны следственной группой Военной прокуратуры и ГКНБ.

Их задержали в ходе проведения следствия по делу экс-директора ГАС Натальи Черногубовой, которую 12 мая водворили в СИЗО ГКНБ. Ее обвиняют в сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом инфотехнологий при продаже радиочастот. Досудебное производство было начато 7 апреля 2020 года по факту «Коррупция».

Также задержан замдиректора вещательной компании «Ала ТВ». По словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, компания «Ала-ТВ» получила частоты для вещания в 1998 году, а потом продала их компании Beeline.

Дело о радиочастотах

Депутат Жанар Акаев считает, что премьер Абылгазиев может быть связан с продажей радиочастот «за бесценок». Он сообщил, что при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за 1 млрд 500 тысяч сомов, а при нынешнем премьере уже 200 МГц продают за 700 сомов. Сам Абылгазиев заявил, что депутат Жанар Акаев распространяет «ложную информацию».

Депутат Рыскелди Момбеков обвиняет в деле двухлетней давности другого влиятельного чиновника — первого заместителя управляющего делами президента и правительства Нурбека Мамбетакунова. Момбеков говорит, что по этому делу в бюджет недопоступило 1,5 млрд сомов.

Абылгазиева и Мамбетакунова объединяет компания КТ «Мобайл». По словам Момбекова, Мамбетакунов руководил компанией (в руководстве упоминался Нурбек Мукамбетов), а Абылгазиев — чуть не лишился должности премьера из-за родственной связи с замгендиректора компании Эрназаром Рысалиевым.

Также прокуратура возобновила еще одно дело — об этом сообщил генпрокурор Откурбек Джамшитов.

Компания «Ала-ТВ» получила частоты для вещания в 1998 году. Позже она продала их компании «Билайн». Есть еще одна компания, которая продавала радиочастоты, но ее власти не называют. Судя по заявлению Акаева, покупателями частот выступили неназванные казахские компании.

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