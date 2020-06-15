Правительство Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект постановления, в котором прописана поддержка людей, которые остались без постоянного заработка из-за пандемии коронавируса.

Согласно документу, правительство планирует выделить 200 млн сомов на выплаты за временную работу.

Работу могут предоставить тем гражданам, которые зарегистрировались в управлении занятости в качестве безработных, а также гражданам, которые не получают пособие по безработице.

В качестве временной работы власти страны предлагают:

ремонт школ, детсадов, библиотек, мед учреждений, здания социальной защиты, культуры и спорта;

перепись населения, социологические обследования;

реконструкцию объектов социально-культурного назначения: архитектурных памятников, музеев, комплексов;

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;

ремонт и восстановление водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций, ремонт дорог и мостов;

проведение сельскохозяйственных ирригационных работ и работ в лесном хозяйстве.

В положении говорится, что граждан будут нанимать на такие работы не более, чем на два месяца. Безработным гарантируется оплата труда за выполненные работы в размере пяти тысяч сомов, а работодатель будет выплачивать дополнительные суммы.

Фото иллюстративное. Источник: RFE / RL