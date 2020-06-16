Сегодня, 16 июня, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Обвиняемыми по делу проходят четыре чиновника, в том числе и бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Адвокат Атамбаева Замир Жоошев рассказал в интервью изданию 24.kg, что прокуратура просит признать бывшего президента виновным в организации коррупции и приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также гособвинение просит лишить его всех госнаград.

«18 июня мы будем выступать с речью в прениях. Предъявлены обвинения в коррупции, однако собранные доказательства не подтверждают данное обвинение в отношении всех фигурантов дела. Суд должен оправдать всех четверых», — сказал Жоошев.

Гособвинение также потребовало 15 лет и для бывшего генпрокурора Индиры Джолдубаевой, которая фигурирует в этом деле в качестве обвиняемой.

Остальным двум обвиняемым — бывшему советнику главы ГСИН Калыбеку Качкыналиеву и бывшему директору Национального гематологического центра Абдухалиму Раимжанову — прокуроры запросили по 13 лет лишения свободы.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

По делу также проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, бывший генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ, ему предъявили ряд обвинений после штурма.