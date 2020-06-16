Решением Первомайского районного суда Бишкека бывшего сотрудника таможни Эмилбека Кимсанова перевели в СИЗО-50. Об этом «Клоопу» сообщила его адвокат Назгуль Суюнбаева. Ранее Госслужба исполнения наказаний опровергала информацию о переводе.

*Кимсанова называют человеком из окружения экс-зампреда таможни Раима Матраимова. Недавно бывший таможенник рассказал, что Матраимов требовал у него доставки журналиста Али Токтакунова «живым или мертвым». В течение 2020 года близкие Кимсанова записали несколько видеообращений к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в которых рассказали о давлении со стороны клана Матраимовых. Матраимовы все отрицают.

По словам Суюнбаевой, такое решение суд принял по ходатайству Генеральной прокуратуры. Главный надзорный орган аргументировал свое обращение в суд тем, что Кимсанов нарушил режим содержания — он пользовался сотовой связью.

«В СИЗО-50 содержатся особо опасные преступники, люди, нарушившие режим содержания, и лидеры ОПГ. Возникает вопрос, почему из-за простого хулиганства следствие продлили до 16 августа? За два месяца была очная ставка всего один раз и с тех пор он просто содержится под стражей. Это уголовное дело специально затягивают и не хотят доводить до суда», — сказала Суюнбаева.

Адвокат Кимсанова говорит, что обычно, если подозреваемый пользовался телефоном, то его просто отбирают.

«Почему тогда переводят только Кимсанова? Мы отправили запрос в Генпрокуратуру, хотим узнать, сколько еще человек перевели в другой изолятор из-за нарушения режима, ждем ответа», — сказала она.

Адвокат добавила, что обращалась в Генеральную прокуратуру по делу об избиении Кимсанова в СИЗО-1, но результатов до сих пор нет.

В Генпрокуратуре «Клоопу» подтвердили, что Кимсанов был переведен в другой изолятор из-за нарушения режима. Относительно избиения Кимсанова, в Генпрокуратуре утверждают, что спецпрокуратура рассмотрела заявление и передала свое заключение в ГСИН.

«Мы еще не получили ответа от Генпрокуратуры относительно избиения Кимсанова. Почему они отправили ответ в ГСИН? […] Очевидно, почему все так происходит. Они под разными предлогами не хотят выпускать его», — объяснила защитница Кимсанова.

В пресс-релизе ГСИН сообщается, что по решению Первомайского районного суда Кимсанов будет содержаться в СИЗО-50 до 16 августа.

Пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказаний Самат Калыков заявил, что решение об этапировании подследственных в другое СИЗО не входит в компетенцию ГСИН.

«Она (адвокат Кимсанова) говорит, что ГСИН решила перевести его в другой изолятор. Его переводят по ходатайству прокурора и решению суда», — сказал Калыков.

Дело Эмилбека Кимсанова

Бывший сотрудник Государственной таможенной службы Эмилбек Кимсанов был задержан в Санкт-Петербурге 20 февраля этого года и в последующем экстрадирован в Кыргызстан.

Он обвиняется в избиении Авдандиля Конгантиева — сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева. Кимсанов заявляет, что дело было возбуждено и закрыто два года назад.

Сначала года к президенту с требованием выпустить Кимсанова обратились его жена и несколько раз его родственники. Однако пресс-служба президента пока никак не ответила на эти обращения.

Одним из первых к Жээнбекову обратился его брат Эмирбек. Он рассказывал, что Кимсанов был вынужден бежать в Россию из-за отказа выполнять приказы Раима Матраимова. По его словам, Эмилбеку Кимсанову поступали угрозы со стороны семьи Матраимовых из-за его слов: «Я не буду вмешиваться в коррупционные дела Раима».

В свою очередь, депутат Искендер Матраимов — старший брат экс-замглавы таможенной службы Раима Матраимова — назвал все обвинения очернением.

9 апреля 2020 года жена Кимсанова Мария Заворотняя обратилась к президенту за помощью. Она рассказала, как «один из влиятельных людей в Кыргызстане» через милиционеров и спортсменов «угрожал ему убийством». Позднее Заворотняя опубликовала в соцсетях видео с Кимсановым. В этом видео Кимсанов рассказывает, что Раим Матраимов приказал привести журналиста Радио «Азаттык» Али Токтакунова, который проводил расследование о доходах семьи Матраимова, «живым или мертвым».

Депутат Искендер Матраимов сообщил, что за эти слова Кимсанов «ответит перед Богом и законом». Также он добавил, что «перед выборами появляются и более фантастические сказки».

В МВД сообщили, что Кимсанов был допрошен 10 апреля в присутствии своего адвоката, но не давал показаний относительно опубликованного его женой видео. Правоохранители также заявили, что следствие относительно угроз в адрес журналиста Али Токтакунова начнется только после подачи официального заявления со стороны Кимсанова или его жены.

11 июня стало известно, что участников видеообращения, которые потребовали освобождения Кимсанова, задержала милиция. Правоохранители объяснили это «нарушением режима карантина». В эти дни президент Сооронбай Жээнбеков был в Ошской области.