Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил 16 июня на заседании Республиканского штаба, что при выявлении коронавируса и бессимптомном течении болезни, граждан будут оставлять на лечении в домашней изоляции.

Сейчас всех зараженных коронавирусом помещают в больницы.

«При появлении клинических проявлений человека госпитализируют для проведения лечения. При этом, мобильные бригады проведут исследование жилья заболевшего, чтобы исключить возможные риски заражения окружающих лиц. Такие меры позволят снизить нагрузку на медицинские учреждения и главное, на медицинских работников», — сообщили в штабе.

Замруководителя Республиканского штаба Алмаз Кененбаев добавил, что ситуация с коронавирусом не улучшится, пока сами граждане не будут соблюдать санитарные правила.

«При внедрении новых алгоритмов по работе с бессимптомными больными необходимо использование мобильных приложений по отслеживанию местонахождения, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, строгая домашняя изоляция и расписка о недопустимости нарушения правил безопасности», — сказал Кененбаев.

На заседании штаба также приняли решение, что кафе и рестораны будут закрывать на один месяц за повторные нарушения санитарных правил.

По данным минздрава, на 16 июня в республике зарегистрировано 2 472 случая заражения коронавирусом.

За все время эпидемии в республике вылечили от коронавируса 1 847 пациентов. Умерло 28 человек с коронавирусом.