Адвокат Эмилбека Кимсанова Назгул Суйунбаева обнародовала видео, где заснято, как двое мужчин спортивного телосложения бьют по голове и почкам другого мужчину. Суйнбаева заявила, что это избиение Кимсанова в СИЗО-1, о котором его семья заявляла еще с начала апреля.

*Кимсанова называют человеком из окружения экс-зампреда таможни Раима Матраимова. Недавно бывший таможенник рассказал, что Матраимов требовал у него доставки журналиста Али Токтахунова «живым или мертвым». В течении 2020 года близкие Киманова записали несколько видеообращений к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в которых рассказали о давлении со стороны клана Матраимовых. Матраимовы все отрицают.

Адвокат сообщила «Клоопу», что видео было снято 3 апреля 2020 года, когда Кимсанова только перевели в СИЗО-1.

«Когда я разговаривала с Кимсановым, он подтвердил, что его избили. Мы нашли видео, где было заснято его избиение», — сказала она.

Суйунбаева добавила, что 10 апреля Кимсанова допросили по факту избиения, тогда он сказал, что ничего не было. Тем не мене, 12 апреля Суйунбаева обратилась с заявлением в Генпрокуратуру, которая передала его в Госслужбу исполнения наказаний.

«Они столько времени ничего не делали. Почему отправили в ГСИН? У них есть спецпрокуратура, которая контролирует места заключения. Они могли бы поручить им и расследовать этот факт. Они ждали пока исчезнут синяки на теле Кимсанова», — комментирует Суйунбаева действия Генпрокуратуры.

Адвокат Кимсанова считает, что соответствующие органы должны отреагировать на видео, которое подтверждает избиение ее клиента, поэтому она снова обратится в Генпрокуратуру.

В пресс-службе ГСИН сообщили «Клоопу», что сейчас они изучают видео.

«Где было снято это видео? Кто был на видео — Кимсанов или не Кимсанов? Мы это уточняем и проверяем. По результатам дадим полную информацию по этому вопросу», — ответили в ГСИН.

13 апреля адвокат Кимсанова Назгул Суйунбаева опубликовала в фейсбуке несколько фотографий с синяками на теле Кимсанова. Тогда пресс-секретарь ГСИН Самат Калыков предположил, что фотографии старые, а избиение Кимсанова в СИЗО-1 он опроверг.

Сейчас Кимсанова по просьбе Генпрокуратуры перевели из СИЗО-1 в СИЗО №50, где содержатся особо опасные преступники. Главный надзорный орган обосновал это тем, что бывший таможенник пользовался телефоном в СИЗО. По решению Первомайского суда Кимсанов будет находиться там до 16 августа.

Дело Эмилбека Кимсанова

Бывший сотрудник Государственной таможенной службы Эмилбек Кимсанов был задержан в Санкт-Петербурге 20 февраля этого года и в последующем экстрадирован в Кыргызстан.

Он обвиняется в избиении Авдандиля Конгантиева — сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева. Кимсанов заявляет, что дело было возбуждено и закрыто два года назад.

Сначала года к президенту с требованием выпустить Кимсанова обратились его жена и несколько раз его родственники. Однако пресс-служба президента пока никак не ответила на эти обращения.

Одним из первых к Жээнбекову обратился его брат Эмирбек. Он рассказывал, что Кимсанов был вынужден бежать в Россию из-за отказа выполнять приказы Раима Матраимова. По его словам, Эмилбеку Кимсанову поступали угрозы со стороны семьи Матраимовых из-за его слов: «Я не буду вмешиваться в коррупционные дела Раима».

В свою очередь, депутат Искендер Матраимов — старший брат экс-замглавы таможенной службы Раима Матраимова — назвал все обвинения очернением.

9 апреля 2020 года жена Кимсанова Мария Заворотняя обратилась к президенту за помощью. Она рассказала, как «один из влиятельных людей в Кыргызстане» через милиционеров и спортсменов «угрожал ему убийством».

Позднее Заворотняя опубликовала в соцсетях видео с Кимсановым. В этом видео Кимсанов рассказывает, что Раим Матраимов приказал привести журналиста Радио «Азаттык» Али Токтакунова, который проводил расследование о доходах семьи Матраимова, «живым или мертвым».

Депутат Искендер Матраимов сообщил, что за эти слова Кимсанов «ответит перед Богом и законом». Также он добавил, что «перед выборами появляются и более фантастические сказки».

В МВД сообщили, что Кимсанов был допрошен 10 апреля в присутствии своего адвоката, но не давал показаний относительно опубликованного его женой видео. Правоохранители также заявили, что следствие относительно угроз в адрес журналиста Али Токтакунова начнется только после подачи официального заявления со стороны Кимсанова или его жены.

11 июня стало известно, что участников видеообращения, которые потребовали освобождения Кимсанова, задержала милиция. Правоохранители объяснили это «нарушением режима карантина». В эти дни президент Сооронбай Жээнбеков был в Ошской области.

