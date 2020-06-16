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Коалиция парламентского большинства единогласно поддержала кандидатуру Кубатбека Боронова на пост технического премьер-министра. Утверждена также программа, структура и состав правительства. Теперь его кандидатуру должен одобрить весь парламент, а затем и президент.

«Уход Мухаммедкалыя Абылгазиева был политически верным шагом в сложившейся ситуации. Как вы все знаете, Кубатбек Боронов будет возглавлять правительство только до выборов в Жогорку Кенеш. Он будет техническим премьером. Не каждый бы решился на такой политический риск», — сказал лидер альянса фракций Иса Омуркулов.

Также Омуркулов заявил, что основная цель коалиции — поддержать работу правительства и сохранить его работоспособность.

«Наша цель — не дать работе правительства остановиться. Мы не должны создать условия для дестабилизации. Наша задача — помочь дальнейшей работе в выбранном направлении. Нам надо с наименьшими потерями выйти из кризиса», — отметил он.

Боронов поблагодарил депутатов за выдвижение кандидатуры и сказал, что продолжит ранее принятую программу правительства.

«Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Были внесены изменения в республиканский бюджет. В ближайшее время правительство будет проводить комплексную работу по приведению экономики в норму», — сказал Боронов.

По его словам, у правительства есть политическая воля для восстановления экономики и противодействия коронавирусу.

«Обеспечение чистых и прозрачных парламентских выборов также является приоритетной задачей правительства», — рассказал Кубатбек Боронов.

Боронов предложил на должность первого вице-премьера бывшего депутата Алмазбека Баатырбекова, а на место руководителя аппарата правительства — Таалайбека Темиралиева.

Также на пост главы Госкомитета информационных технологий и связи Боронов выдвинул директора Парка высоких технологий Алтынбека Исмаилова.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева утром 16 июня.

Отставка Абылгазиева из-за скандала с радиочастотами

Бывший глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку 15 июня. В своем обращении Абылгазиев заявил, что снятие полномочий связано со скандалом о продаже радиочастот. Однако свою причастность к этому он отрицает.

Он заявил, что его решение об отставке продиктовано желанием обеспечить стабильную работу кабмина в непростой период, когда страна «противостоит угрозе коронавируса и борется с последствиями для экономики».

«Правительство должно пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе кабмина. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызстана», — сказал он.

Депутат Жанар Акаев в конце мая обвинил тогда еще премьера Абылгазиева в том, что тот может быть связан с продажей радиочастот «за бесценок». Абылгазиев же заявил, что Акаев распространяет «ложную информацию».

На фоне этих обвинений бывший премьер-министр ушел в краткосрочный отпуск, чтобы никто не заподозрил его «в давлении на следственные органы».

Ранее Абылгазиев чуть не лишился должности из-за скандала с компанией КТ «Мобайл», который произошел в мае 2019 года. Тогда выяснилось, что Абылгазиев имеет родственные связи с замгендиректора компании Эрназаром Рысалиевым.

Абылгазиев возглавил кабмин Кыргызстана в августе 2018 года на фоне противостояни между бывшим президентов Алмазбеком Атамбаевым и нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым.

Депутаты одобрили его кандидатуру на пост сразу после того, как вынесли вотум недоверия его предшественнику и ближайшему соратнику Атамбаева Сапару Исакову.