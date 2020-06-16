Пресс-служба МВД сообщила, что в начале июня милиция задержала шестерых мужчин, подозреваемых в нападении на водителя такси в Аламединском районе Чуйской области.

Правоохранительные органы выявили, что подозреваемые действовали сообща, распределив роли при совершении преступления.

В ночь на 30 мая несколько парней сели в такси в Бишкеке и попросили довезти их до села в Аламединском районе. В окрестностях села Башкара-Суу они вытащили пистолет и, угрожая таксисту, забрали все деньги и телефон водителя.

«Нападавшие лица привязали водителя к дереву, а принадлежащую ему автомашину марки “Тойота-Авенсис”, угнали. Потерпевшему удалось освободиться только утром — его заметил случайный прохожий», — пишет пресс-служба ведомства.

Автомобиль позже обнаружили в гараже на территории города Токмок. Его изъяли в качестве вещественного доказательства. По данным МВД, подозреваемые планировали разобрать машину и продать ее по запчастям. На момент задержания они успели сбыть автошины с дисками.

Оперативники службы криминальной милиции задержали и водворили в ИВС шестерых мужчин по подозрению в причастности к преступлению, зарегистрированном по статье «Разбой». По данным милиции, «у каждого из участников задержанной преступной группы были определены свои роли на различных стадиях преступления».

Так, следователи установили, что одни лица напали на таксиста и угнали его автомобиль, а другие перегнали и спрятали машину в гараже.

Милиция продолжает досудебное расследование, принимаются меры по задержанию других соучастников преступления.