Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выступил с прощальной речью перед кабинетом министров и коллективом аппарата правительства 16 июня. «Клооп» подготовил краткий пересказ обращения уже бывшего главы правительства.

Начал со своей отставки

«В последнее время в адрес правительства, в мой адрес в Жогорку Кенеше высказываются обвинения с неподтвержденными фактами. Все это меня сильно обеспокоило. Критика в отношении правительства была всегда, но слова, которые навели тень на авторитет, репутацию правительства привели меня к этому решению», – прокомментировал экс-премьер свою отставку.

Абылгазиев в очередной раз подчеркнул, что не имеет никакого отношения к уголовному делу по радиочастотам. По его словам, ранее он взял краткосрочный отпуск, чтобы правоохранители могли провести справедливое и объективное расследование.

«Следственные мероприятия продолжаются, и неизвестно, когда они завершатся. Поэтому, соблюдая государственную этику, понимая важность концентрации усилий правительства в период кризиса, связанного с коронавирусом, я пришёл к такому решению», – сказал он.

Бывший глава правительства считает, что дело будет расследовано в рамках законодательства и в нем будет поставлена точка, а общественности предоставят всю информацию.

Потом перешел на экономику и социальную сферу

Аблыгазиев с гордостью сказал, что нынешнее правительство «впервые после 2000 года, трижды успешно сдавало отчет перед народом».

«Мы смогли утвердить реальный бюджет страны и выполнить больше того, что мы прогнозировали», – сказал он.

Бывший премьер-министр сказал, что в 2018 и 2019 году в стране рос ВВП и республиканский бюджет, но в 2020 году еще большему росту этих показателей помешала пандемия коронавируса.

Адылгазиев сказал, что каждый день работы правительства был направлен на улучшение жизни граждан и повышение экономических показателей.

«Социально-экономические вопросы накапливались и не решались в течение десятилетий, и решить их за короткий срок невозможно. Для поступательного развития в стране должна быть общественно-политическая стабильность, экономика без политики и конечно, нужны сильные кадры», – сказал он.

Говоря о социальной сфере, бывший глава правительства перечисли все, что было построено, пока он руководил кабмином. К примеру, сказал, что возведено 99 школ, 8 детских садов и 11 медицинских объектов, завершен капитальный ремонт в 54 школах.

После поговорил о цифровизации

«Подключение всей страны к сети Интернет — основное достижение в сфере цифровой трансформации. Доступом к сети Интернет сейчас обеспечено каждое село. Мы создали систему, с помощью которой граждане могут легко получать государственные и муниципальные услуги из любого места, в любое время и с любого устройства», – отметил Абылгазиев.

По его словам, именно его правительство заложило основы по внедрению электронных налоговых и таможенных систем.

По мнению Абылгазиева, первый этап проекта «Безопасный город» был реализован успешно – в Бишкеке и Чуйской области количество погибших в ДТП снизилось в 5 раз, а число пострадавших сократилось на 43%.

«Завершены тендеры по второму этапу данного проекта, который охватит всю территорию Кыргызской Республики. На дорогах республики будет установлено 2500 видеокамер», – сказал экс-глава правительства.

Закончил заветами новому кабмину

Абылгазиев заявил, что его главные принципы – «ответственное, справедливое и честное служение государству».

«Я от этих принципов никогда не отойду и не отходил. Я всегда готов служить своему народу», – сказал он.

Экс-глава правительства дал свои рекомендации новому кабмину. Он сказал, что в приоритете у руководителей всех рангов должны быть повышение экономических показателей, забота об интересах граждан и верховенство закона.

Он поблагодарил президента, спикера и депутатов парламента за поддержку и конструктивную работу. Абылгазиев также поблагодарил весь свой камбин.

«Как сказал наш великий писатель Чынгыз Айтматов: «Улуу элдин кулуну болгонума сыймыктанам!», я тоже с гордостью произношу эти слова. Я горд, что я внес свой вклад в развитие и процветание страны. Я готов служить народу и своей стране. Наш мудрый народ с мужеством и честью преодолеет все вызовы и откроет новую страницу в истории», – заключил Абылгазиев.

Отставка Абылгазиева из-за скандала с радиочастотами

Бывший глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку 15 июня. После этого, 16 июня, коалиция парламентского большинства единогласно поддержала кандидатуру Кубатбека Боронова на пост технического премьер-министра.

В своем обращении Абылгазиев заявил, что снятие полномочий связано со скандалом о продаже радиочастот, однако свою причастность к этому делу он отрицает.

Он заявил, что его решение об отставке продиктовано желанием обеспечить стабильную работу кабмина в непростой период, когда страна «противостоит угрозе коронавируса и борется с последствиями для экономики».

«Правительство должно пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе кабмина. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызстана», — сказал он.

Депутат Жанар Акаев в конце мая обвинил тогда еще премьера Абылгазиева в том, что тот может быть связан с продажей радиочастот «за бесценок». Абылгазиев же заявил, что Акаев распространяет «ложную информацию».

На фоне этих обвинений бывший премьер-министр ушел в краткосрочный отпуск, чтобы никто не заподозрил его «в давлении на следственные органы».

Ранее Абылгазиев чуть не лишился должности из-за скандала с компанией КТ «Мобайл», который произошел в мае 2019 года. Тогда выяснилось, что Абылгазиев имеет родственные связи с замгендиректора компании Эрназаром Рысалиевым.

Абылгазиев возглавил кабмин Кыргызстана в августе 2018 года на фоне противостояни между бывшим президентов Алмазбеком Атамбаевым и нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым.

Депутаты одобрили его кандидатуру на пост сразу после того, как вынесли вотум недоверия его предшественнику и ближайшему соратнику Атамбаева Сапару Исакову.