Первый вице премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что правительство пока не планирует вновь вводить ограничения и закрывать въезд в столицу из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации. По его словам, рост количества инфицированных COVID-19 был спрогнозирован.

«У нас имеется три сценария развития событий, сейчас мы перешли к средне-худшему. Но ситуация под контролем. Нам удается сдерживать распространение заболевания. Однако очень беспокоит Бишкек. Но пока в планах нет введения ограничений и закрытия столицы», — передает слова Боронова информагентство 24.kg.

Боронов сделал это заявление после того, как президент, минздрав и мэрия города обратили внимание на высокий рост количества заражений коронавирусом в Бишкеке.

Президент Сооронбай Жээнбеков во время встречи с Бороновым 15 июня заявил, что Бишкек постепенно превращается в очаг заболеваемости COVID-19, а из-за снятия режима ЧП ослаб контроль за соблюдением санитарных норм.

«Наблюдается скопление людей в общественных местах, есть и те, которые проводят семейные мероприятия в ресторанах с большим количеством людей. Это самое безответственное отношение к круглосуточному труду наших медиков», — сказал президент.

Утром того же дня замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сказал на брифинге, что власти могут повторно ввести жесткие ограничительные меры в стране.

«Из числа новых выявленных случаев заражения — 64 являются контактными. Особенно много контактных случаев мы выявляем в Бишкеке. […]. Очень многие не соблюдают наши условия думая, что это их не коснётся. От каждого из нас требуется соблюдение гигиены. Давайте вместе бороться с этой инфекцией», — сказал Усенбаев.

Замминистра призвал граждан быть осторожными передвигаясь по городу в общественном транспорте, потому что именно там есть высокий риск заразиться COVID-19.

Руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев на своей странице в фейсбуке также заявил, что, если эпидемиологическая ситуация в Бишкеке ухудшится, его снова закроют.

«Последнее строгое предупреждение владельцам людных рынков, торговых центров, ресторанов и кафе, такси и общественного транспорта. Если вы не будете соблюдать санитарные нормы, вы будете наказаны. Носите маску и держите дистанцию. Мойте руки регулярно. Если вы не прислушиваетесь и не верите, пеняйте на себя. Если станет хуже, мы закроем город», — написал Тулобаев.

По данным минздрава, на 16 июня 2020 года по республике зарегистрировано 100 новых случаев СOVID-19, из которых 57 — в Бишкеке. Это пока рекордное количество выявленных за один день случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кыргызстане.

Всего в стране зафиксировано 2472 случая инфицирования коронавирусом, из них 883 случая зарегистрировано в Бишкеке. За все время в стране умерли 28 человек с коронавирусом.