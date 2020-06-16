Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Правительство также считается ушедшим в отставку. Но все главы ведомств продолжат выполнять свои обязанности, пока парламент не сформирует и не одобрит новый состав правительства.

Тем временем, как пишет Азаттык, коалиция парламентского большинства предлагает на должность главы правительства первого вице премьер-министра Кубатбека Боронова. Он исполняет сейчас обязанности премьер-министра.

Ранее депутат Дастан Бекешев также сообщал, что депутаты предложат Боронова на должность главы правительства.

Фракции СДПК, «Республика – Ата Журт», «Кыргызстан» и «Бир Бол», составляющие коалицию большинства, соберутся на заседание 16 июня.

Заявление об отставке

Глава правительства подал в отставку 15 июня. Его заявление опубликовано на сайте правительства. В своем обращении Абылгазиев заявил, что отставка связана со скандалом о продаже радиочастот. Однако свою причастность к этому он отрицает.

«Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона», — заявил он.

По его словам, расследование еще не завершено, а страна «противостоит угрозе коронавируса и борется с последствиями для экономики», правительство должно работать стабильно.

«Правительство должно пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе кабмина. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызстана», — сказал он.

Дело о радиочастотах

Депутат Жанар Акаев в конце мая обвинил тогда еще премьера Абылгазиева в том, что тот может быть связан с продажей радиочастот «за бесценок». Он сообщил, что при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за 1 млрд 500 тысяч сомов, а при Абылгазиеве уже 200 МГц продают за 700 сомов.

Сам Абылгазиев заявил, что Акаев распространяет «ложную информацию». Однако на фоне этих обвинений премьер-министр ушел в краткосрочный отпуск, чтобы никто не заподозрил его «в давлении на следственные органы».

Депутат Рыскелди Момбеков обвиняет в причастности к продаже частот другого влиятельного чиновника — первого заместителя управляющего делами президента и правительства Нурбека Мамбетакунова. Момбеков говорит, что по этому делу в бюджет недопоступило 1,5 млрд сомов.

Абылгазиев чуть не лишился должности из-за скандала с компанией КТ «Мобайл», который произошел в мае 2019 года. Тогда выяснилось, что Абылгазиев имеет родственные связи с замгендиректора компании Эрназаром Рысалиевым.

Абылгазиев возглавил кабмин Кыргызстана в августе 2018 года и пробыл на этой должности дольше многих премьеров в стране. Депутаты одобрили его кандидатуру на пост сразу после того, как вынесли вотум недоверия его предшественнику Сапару Исакову.

Последний был соратником бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его отправили в отставку фоне противостояния между нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым и его предшественником.