14 июня пять сел района Базар-Коргон Джалал-Абадской области закрыли на карантин. У двух жителей этого района выявили коронавирус, члены еще четырех семей находятся в обсервации в домашних условиях.

По словам акима Бакыта Козуева, санитарно-карантинные посты установлены на въезде в села Кичи Ак-Булак, Ак-Булак, Катар-Жангак, Косо-Терек и Алтын-Кыя, которые относиться к айыльному округу Кызыл-Ункур.

«Житель села Кызыл-Ункур заразился коронавирусом, когда ездил к родственникам в город Ош. Затем заразил своего внука. У всех других контактирующих первый анализ выдал отрицательный результат», — сообщил Козуев.

По данным на 16 июня в Джалал-Абадской области коронавирусом заразились 186 человек, из них вылечились 163, зафиксирован один случай смерти.

В Кыргызстане зарегистрировано 2 472 случая заражения коронавирусом. За время эпидемии в республике зафиксировано 28 случаев смерти пациентов с коронавирусом, вылечились 1 847 человек.

Заглавное фото: Руслан Калматов.